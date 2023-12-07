Дело об убийстве экс-депутата Рады Кивы могут переквалифицировать как теракт

07 декабря 2023 в 10:35 Размер текста - 17 +

Дело об убийстве Кивы могут переквалифицировать на статью о теракте Фото: Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дело об убийстве бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы могут переквалифицировать на статью о теракте или посягательстве на жизнь общественного деятеля. Ранее было возбуждено уголовное дело об убийстве. «Материалы могут передать в следственный главк центрального аппарата ведомства, а расследование переквалифицировать на такие более тяжкие деяния, как посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, или теракт», — сообщила газета «Коммерсант». Отмечается, что по статье о посягательстве грозит пожизненный срок. Тело Кивы было обнаружено в Подмосковье 6 декабря. Представитель Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Андрей Юсов заявил, что депутат был убит Службой безопасности страны. Следствие уже начало уголовное дело после убийства Кивы, как сообщила Ольга Врадий, старший помощник руководителя подмосковного главка Следственного комитета РФ.

Дело об убийстве бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы могут переквалифицировать на статью о теракте или посягательстве на жизнь общественного деятеля. Ранее было возбуждено уголовное дело об убийстве. «Материалы могут передать в следственный главк центрального аппарата ведомства, а расследование переквалифицировать на такие более тяжкие деяния, как посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, или теракт», — сообщила газета «Коммерсант». Отмечается, что по статье о посягательстве грозит пожизненный срок. Тело Кивы было обнаружено в Подмосковье 6 декабря. Представитель Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Андрей Юсов заявил, что депутат был убит Службой безопасности страны. Следствие уже начало уголовное дело после убийства Кивы, как сообщила Ольга Врадий, старший помощник руководителя подмосковного главка Следственного комитета РФ.