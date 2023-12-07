Российские истребители, сопровождавшие самолет президента Росси Владимира Путина, продемонстрировали в небе навыки воздушного пилотажа. Российский лидер направлялся на переговоры в ОАЭ и Саудовскую Аравию.
Министерство обороны России опубликовало видео, на котором истребители Су-35С, сопровождавшие самолет с президентом Путиным, продемонстрировали свое акробатическое мастерство в небе над Абу-Даби. Видно, как эти истребители взлетают на значительном расстоянии друг от друга, создавая впечатляющее визуальное представление.
Российские истребители сопровождали самолет российского президента для обеспечения безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил нестабильность и опасность региона, а также подчеркнул, что принимаются все необходимые меры для защиты главы государства. Владимир Путин посетил ОАЭ для встречи с лидером Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, где обсуждались вопросы сотрудничества в производстве удобрений. Также дипломаты России и Саудовской Аравии работают над документом, отражающим решение конфликта на Ближнем Востоке.
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