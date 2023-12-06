06 декабря 2023

Песков прокомментировал сопровождение самолета Путина истребителями

Песков: истребители сопровождают Путина для безопасности в неспокойном регионе
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Путин знает, какие пилоты ведут его сопровождение, отметил Дмитрий Песков Фото:

Российские истребители Су-35С сопровождали президента РФ Владимира Путина во время поездки в Абу-Даби и Эр-Рияд для обеспечения безопасности в неспокойном регионе. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Регион неспокойный. Если ОАЭ и Саудовская Аравия — это страны стабильные, безопасные, то окружение, конечно… Регион смежный, безусловно, полон опасностей и непредсказуемости, поэтому, естественно, принимаются все меры для обеспечения безопасности главы российского государства на должном уровне», — передает РИА Новости слова Пескова.

Несмотря на то, что президентский борт и военный истребители садятся в разных местах, Владимир Путин знает, кто его сопровождает. «Я думаю, безусловно, Путин знает или узнает, кто точно эти летчики», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Лидер России Владимир Путин отправился на переговоры с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. В ходе встречи была обговорена возможность сотрудничества России и Объединенных Арабских Эмират в сфере производства удобрений. Также дипломаты РФ и Саудовской Аравии подготавливают документ по итогам переговоров двух стран, в котором будет отражено решение конфликта на Ближнем Востоке.

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Российские истребители Су-35С сопровождали президента РФ Владимира Путина во время поездки в Абу-Даби и Эр-Рияд для обеспечения безопасности в неспокойном регионе. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Регион неспокойный. Если ОАЭ и Саудовская Аравия — это страны стабильные, безопасные, то окружение, конечно… Регион смежный, безусловно, полон опасностей и непредсказуемости, поэтому, естественно, принимаются все меры для обеспечения безопасности главы российского государства на должном уровне», — передает РИА Новости слова Пескова. Несмотря на то, что президентский борт и военный истребители садятся в разных местах, Владимир Путин знает, кто его сопровождает. «Я думаю, безусловно, Путин знает или узнает, кто точно эти летчики», — отметил пресс-секретарь президента РФ. Лидер России Владимир Путин отправился на переговоры с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. В ходе встречи была обговорена возможность сотрудничества России и Объединенных Арабских Эмират в сфере производства удобрений. Также дипломаты РФ и Саудовской Аравии подготавливают документ по итогам переговоров двух стран, в котором будет отражено решение конфликта на Ближнем Востоке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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