Курганцы из аварийных домов довольны решением по их делу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Потерпевшие по уголовному делу экс-замглавы Андрей Жижина удовлетворены решением о возврате материалов в суд. Они считают, что экс-чиновника нужно судить за халатность и превышение полномочий. Такое мнение они выразили после апелляционного заседания, вернувшего дело на новое рассмотрение. Об этом рассказала корреспондент URA.RU, побывавший на апелляционном заседании.

«Справедливое решение, нужно суд довести до конца», — обсуждали решение апелляции потерпевшие. На заседании присутствовали горожане, которых длительное время не переселяли из домов по Гагарина, 11 и Машиностроителей, 19.

Потерпевшие по делу уверены в вине бывшего заместителя мэра. Письма из администрации по их случаям приходили за подписью экс-чиновника. Они надеются, что Жижин понесет ответственность по уголовному делу.

Бывшего заммэра Кургана обвиняют в халатности при расселении двух аварийных домов. Также следователи инкриминируют Жижину превышение должностных полномочий при приемке квартиры для сирот в доме на бульваре Солнечном. Сам Жижин вину по делу не признает.

Ранее URA.RU сообщало, что дело бывшего заместителя мэра вернули на рассмотрение в городской суд. Первая инстанция нашла недочеты в обвинении и постановила возвратить материалы на доработку следственным органам. В областном суде удовлетворили апелляцию прокуратуры и постановили рассмотреть дело в прежнем виде в ином составе суда.

Курганская семья из дома по Машиностроителей, 19 пришла на суд по делу экс-замглавы Андрея Жижина фото: Валерий Кузнецов

Две горожанки из аварийного дома по Гагарина, 11 одобрили решение о возврате дела экс-замглавы Кургана в суд фото: Валерий Кузнецов