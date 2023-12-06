ЯНАО вошел в топ лучших регионов по обращению с отходами

07 декабря 2023 в 11:41 Размер текста - 17 +

Ямал обрабатывает треть из всех собранных отходов Фото: Илья Московец © URA.RU Ямало-Ненецкий автономный округ занял 20 место в «Зеленом рейтинге» регионов страны, составленном Российским экологическим оператором. Как отметила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, Ямал продемонстрировал значительный рост, за год поднявшись в рейтинге на 33 пункта. «Присутствие в топ-20 „Зеленого рейтинга“ — важная оценка проводимой на Ямале работы по обращению с ТКО. Региональный оператор помогает округу в реализации экологической реформы, участвуя в формировании необходимой инфраструктуры и продвигая идею раздельного сбора отходов», — рассказал URA.RU генеральный директор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «Инновационные технологии» Артем Ткаченко. Виктория Абрамченко отметила, что «Зеленый рейтинг» — это инструмент оценки реальных действий регионов по созданию благоприятных условий для устойчивого развития комплексной системы обращения с ТКО. Оценка производится по восьми критериям: охват населения раздельным сбором отходов, динамика показателей обработки и утилизации ТКО, соответствие территориальной схемы обращения с отходами правилам, утвержденным правительством РФ, бесперебойность оказания услуги по обращению с отходами, уровень удовлетворенности населения этой услугой, экопросветительская работа и проведение экологических акций. В «Инновационных технологиях» сообщили, что курируют работу 22 компаний по транспортированию ТКО на Ямале, а также самостоятельно вывозят отходы в Пурпе, Катравоже и Ныде. Треть из всех собранных отходов отправляется на обработку. Также в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске работают уникальные площадки для проведения экопросветительских мероприятий и сбора вторсырья — «ЯмалЭкоДома». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ямало-Ненецкий автономный округ занял 20 место в «Зеленом рейтинге» регионов страны, составленном Российским экологическим оператором. Как отметила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, Ямал продемонстрировал значительный рост, за год поднявшись в рейтинге на 33 пункта. «Присутствие в топ-20 „Зеленого рейтинга“ — важная оценка проводимой на Ямале работы по обращению с ТКО. Региональный оператор помогает округу в реализации экологической реформы, участвуя в формировании необходимой инфраструктуры и продвигая идею раздельного сбора отходов», — рассказал URA.RU генеральный директор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «Инновационные технологии» Артем Ткаченко. Виктория Абрамченко отметила, что «Зеленый рейтинг» — это инструмент оценки реальных действий регионов по созданию благоприятных условий для устойчивого развития комплексной системы обращения с ТКО. Оценка производится по восьми критериям: охват населения раздельным сбором отходов, динамика показателей обработки и утилизации ТКО, соответствие территориальной схемы обращения с отходами правилам, утвержденным правительством РФ, бесперебойность оказания услуги по обращению с отходами, уровень удовлетворенности населения этой услугой, экопросветительская работа и проведение экологических акций. В «Инновационных технологиях» сообщили, что курируют работу 22 компаний по транспортированию ТКО на Ямале, а также самостоятельно вывозят отходы в Пурпе, Катравоже и Ныде. Треть из всех собранных отходов отправляется на обработку. Также в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске работают уникальные площадки для проведения экопросветительских мероприятий и сбора вторсырья — «ЯмалЭкоДома».