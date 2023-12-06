06 декабря 2023

Сотрудника ФСБ, обвиняемого в получении 100 млн взятки, будут судить в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовное дело Григория Царегородцева поступило в пермский суд Фото:

Сотрудника краевого УФСБ Григория Царегородцева, обвиняемого во взяточничестве, будут судить в Перми. Его дело уже поступило в Пермский гарнизонный военный суд. Информация об этом размещена в картотеке первой инстанции.

Дело Царегородцева поступило в Пермский гарнизонный военный суд 21 ноября. Предварительное заседание назначено на 19 декабря. «Да, дело поступило. Сам Царегородцев, насколько я знаю, еще этапируется в Пермь в специальном вагоне поезда», — уточнил адвокат обвиняемого Дмитрий Кудимов в беседе с URA.RU. До этого Царегородцев провел девять месяцев в московском СИЗО.

Царегородцеву вменяют получение взятки в размере 100 млн рублей, будучи начальником отдела контрразведки, покровительствовал банде хакеров. Когда их задержали, он за 100 млн рублей пообещал забрать уголовные дела в ведение УФСБ, а также доставить обвиняемых в Пермь.

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Сотрудника краевого УФСБ Григория Царегородцева, обвиняемого во взяточничестве, будут судить в Перми. Его дело уже поступило в Пермский гарнизонный военный суд. Информация об этом размещена в картотеке первой инстанции. Дело Царегородцева поступило в Пермский гарнизонный военный суд 21 ноября. Предварительное заседание назначено на 19 декабря. «Да, дело поступило. Сам Царегородцев, насколько я знаю, еще этапируется в Пермь в специальном вагоне поезда», — уточнил адвокат обвиняемого Дмитрий Кудимов в беседе с URA.RU. До этого Царегородцев провел девять месяцев в московском СИЗО. Царегородцеву вменяют получение взятки в размере 100 млн рублей, будучи начальником отдела контрразведки, покровительствовал банде хакеров. Когда их задержали, он за 100 млн рублей пообещал забрать уголовные дела в ведение УФСБ, а также доставить обвиняемых в Пермь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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