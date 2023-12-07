Член совета при Росгвардии указал на главную проблему безопасности школ

Член совета при Росгвардии Насонов: школы закупают дешевые металлодетекторы

07 декабря 2023 в 17:26 Размер текста - 17 +

Оборудование по защите детей может сломаться, сказал Роман Насонов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска Металлодетекторы во многих школах уже либо устарели, либо изначально закупаются не самого лучшего качества. Об этом в беседе с URA.RU заявил член Координационного совета Росгвардии, эксперт комплексной безопасности, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов. Новость по теме Золотов потребовал проверить законность действий охраны в школе после стрельбы «Есть сформулированное требование. В каждой школе должен быть ручной и рамочный металлодетектор. А они всегда приобретаются на конкурсной основе. Значит, победителем будет самый дешевый и не факт, что самый хороший. Часть таких металлодетекторов уже давно не может качественно решать стоящие перед ними задачи», — сказал Роман Насонов. По его мнению, усиливать безопасность в школах, привлекая сотрудников Росгвардии, в настоящее время невозможно. «Нужно исходить из численности школ, из потребности Росгвардии, задач, стоящих перед ней, и, конечно, финансовой обстановки. Как всегда, после возникновения чрезвычайных обстоятельств, особенно повлекших тяжелейшие последствия, как гибель детей, идет попытка обсуждения способов решения проблемы. Один из них — привлечение Росгвардии. Это, на мой взгляд, весьма необъективно и противоречиво», — отметил эксперт. Новость по теме Появилось видео момента начала стрельбы в школе Брянска Решение по улучшению безопасности в школах есть, считает собеседник агентства. «Куда эффективнее, если бы в школе находился человек, имеющий опыт, практику, например, спецназовец, вооруженный многоствольным оружием. В настоящее время, в соответствии с контрактом, в учебном заведении должен быть один человек. Но нужно, чтобы их было двое. Надо понимать, что рамка на охране, которая используется, может сломаться, охранник может на минуту, на две отойти. Он не может находиться возле металлодетектора сутки», — продолжил Насонов. Минимизировать опасность могут и различные технические средства. «Это могут быть локальные коридоры, то есть человек зашел, дверь перед ним и за ним закрылась, и в случае возникновения каких-либо сомнений его бы можно было не выпускать. Такой технологический режим использует ряд банков и других объектов, которые считаются более сложными в качестве охраны», — заключил специалист по безопасности. Ранее в одной из гимназий Брянска произошла стрельба. Ее устроила восьмиклассница. В результате пострадали пятеро детей. Двое, включая нападавшую, погибли. Отец школьницы, у которого она взяла оружие, был задержан для допроса сотрудниками полиции. В квартире прошли обыски. Следователи-криминалисты проверяют соцсети и гаджеты восьмиклассницы, чтобы выяснить, не участвовала ли она в запрещенных организациях и не интересовалась ли подобными преступлениями. Представители полиции рассказали, что школы Брянска охраняются сотрудниками ЧОП. В гимназии, где произошло ЧП, есть тревожная кнопка и система видеонаблюдения. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что нужно понять, почему в школе не сработали меры безопасности, перед тем как делать какие-то выводы о произошедшем. Ужесточение мер по хранению оружия и проверки граждан, которые им владеют, не помогут предотвратить стрельбу в школах, заявил депутат Госдумы от Брянской области Николай Новичков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Металлодетекторы во многих школах уже либо устарели, либо изначально закупаются не самого лучшего качества. Об этом в беседе с URA.RU заявил член Координационного совета Росгвардии, эксперт комплексной безопасности, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов. «Есть сформулированное требование. В каждой школе должен быть ручной и рамочный металлодетектор. А они всегда приобретаются на конкурсной основе. Значит, победителем будет самый дешевый и не факт, что самый хороший. Часть таких металлодетекторов уже давно не может качественно решать стоящие перед ними задачи», — сказал Роман Насонов. По его мнению, усиливать безопасность в школах, привлекая сотрудников Росгвардии, в настоящее время невозможно. «Нужно исходить из численности школ, из потребности Росгвардии, задач, стоящих перед ней, и, конечно, финансовой обстановки. Как всегда, после возникновения чрезвычайных обстоятельств, особенно повлекших тяжелейшие последствия, как гибель детей, идет попытка обсуждения способов решения проблемы. Один из них — привлечение Росгвардии. Это, на мой взгляд, весьма необъективно и противоречиво», — отметил эксперт. Решение по улучшению безопасности в школах есть, считает собеседник агентства. «Куда эффективнее, если бы в школе находился человек, имеющий опыт, практику, например, спецназовец, вооруженный многоствольным оружием. В настоящее время, в соответствии с контрактом, в учебном заведении должен быть один человек. Но нужно, чтобы их было двое. Надо понимать, что рамка на охране, которая используется, может сломаться, охранник может на минуту, на две отойти. Он не может находиться возле металлодетектора сутки», — продолжил Насонов. Минимизировать опасность могут и различные технические средства. «Это могут быть локальные коридоры, то есть человек зашел, дверь перед ним и за ним закрылась, и в случае возникновения каких-либо сомнений его бы можно было не выпускать. Такой технологический режим использует ряд банков и других объектов, которые считаются более сложными в качестве охраны», — заключил специалист по безопасности. Ранее в одной из гимназий Брянска произошла стрельба. Ее устроила восьмиклассница. В результате пострадали пятеро детей. Двое, включая нападавшую, погибли. Отец школьницы, у которого она взяла оружие, был задержан для допроса сотрудниками полиции. В квартире прошли обыски. Следователи-криминалисты проверяют соцсети и гаджеты восьмиклассницы, чтобы выяснить, не участвовала ли она в запрещенных организациях и не интересовалась ли подобными преступлениями. Представители полиции рассказали, что школы Брянска охраняются сотрудниками ЧОП. В гимназии, где произошло ЧП, есть тревожная кнопка и система видеонаблюдения. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что нужно понять, почему в школе не сработали меры безопасности, перед тем как делать какие-то выводы о произошедшем. Ужесточение мер по хранению оружия и проверки граждан, которые им владеют, не помогут предотвратить стрельбу в школах, заявил депутат Госдумы от Брянской области Николай Новичков.