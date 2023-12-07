В брянской школе, где произошла стрельба, не было металлоискателей

В брянской школе №5, где произошла стрельба, не было рамок металлоискателя. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Рамки металлоискателя в брянской школе при проносе дробовика не сработали, потому что их там просто нет», — сообщает telegram-канал. Официального подтверждения этой информации нет.
Ранее стало известно о том, что 14-летняя ученица школы Брянска открыла огонь из дробовика по другим ученикам. Известно о нескольких пострадавших и убитых, сама девочка покончила с собой. Предварительно причиной стрельбы стал конфликт с одноклассниками.
Обновлено в 13:28: по информации агентства ТАСС, в школе были рамки металлоискателя, но они были неисправны.
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