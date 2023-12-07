В брянской школе, где произошла стрельба, не было металлоискателей

07 декабря 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

В школе не было металлоискателей Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска В брянской школе №5, где произошла стрельба, не было рамок металлоискателя. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Рамки металлоискателя в брянской школе при проносе дробовика не сработали, потому что их там просто нет», — сообщает telegram-канал. Официального подтверждения этой информации нет. Ранее стало известно о том, что 14-летняя ученица школы Брянска открыла огонь из дробовика по другим ученикам. Известно о нескольких пострадавших и убитых, сама девочка покончила с собой. Предварительно причиной стрельбы стал конфликт с одноклассниками. Обновлено в 13:28: по информации агентства ТАСС, в школе были рамки металлоискателя, но они были неисправны.

В брянской школе №5, где произошла стрельба, не было рамок металлоискателя. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Рамки металлоискателя в брянской школе при проносе дробовика не сработали, потому что их там просто нет», — сообщает telegram-канал. Официального подтверждения этой информации нет. Ранее стало известно о том, что 14-летняя ученица школы Брянска открыла огонь из дробовика по другим ученикам. Известно о нескольких пострадавших и убитых, сама девочка покончила с собой. Предварительно причиной стрельбы стал конфликт с одноклассниками. Обновлено в 13:28: по информации агентства ТАСС, в школе были рамки металлоискателя, но они были неисправны.