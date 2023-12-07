В брянской школе, где произошла стрельба, не было металлоискателей

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Входная группа ккт «Космос» после ремонта. Екатеринбург, ккт космос, фойе, вход, рамка металлоискателя
В школе не было металлоискателей Фото:
новость из сюжета
Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска

В брянской школе №5, где произошла стрельба, не было рамок металлоискателя. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Рамки металлоискателя в брянской школе при проносе дробовика не сработали, потому что их там просто нет», — сообщает telegram-канал. Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее стало известно о том, что 14-летняя ученица школы Брянска открыла огонь из дробовика по другим ученикам. Известно о нескольких пострадавших и убитых, сама девочка покончила с собой. Предварительно причиной стрельбы стал конфликт с одноклассниками.

Обновлено в 13:28: по информации агентства ТАСС, в школе были рамки металлоискателя, но они были неисправны.

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В брянской школе №5, где произошла стрельба, не было рамок металлоискателя. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Рамки металлоискателя в брянской школе при проносе дробовика не сработали, потому что их там просто нет», — сообщает telegram-канал. Официального подтверждения этой информации нет. Ранее стало известно о том, что 14-летняя ученица школы Брянска открыла огонь из дробовика по другим ученикам. Известно о нескольких пострадавших и убитых, сама девочка покончила с собой. Предварительно причиной стрельбы стал конфликт с одноклассниками. Обновлено в 13:28: по информации агентства ТАСС, в школе были рамки металлоискателя, но они были неисправны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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