06 декабря 2023

В уголовном деле задержанного в Челябинске московского адвоката всплыл новый эпизод

Задержанного в Челябинске адвоката Окатова заподозрили в еще одном мошенничестве
© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовное дело. Челябинск, уголовное дело, коррупция, уголовный кодекс, деньги, взятка, вымогательство, шантаж
Уголовное дело адвоката Алексея Окатова пополняется преступными эпизодами Фото:

Уголовное дело в отношении председателя коллегии адвокатов «Окатов и партнеры» адвокатской палаты Москвы Алексея Окатова, задержанного в Челябинске по обвинению в мошенничестве, пополнилось новым преступным эпизодом. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, преступление снова связано с обманом лизинговой компании, у которой Окатов брал технику в аренду.

«В этот раз преступление относят к 2018 году. Тогда Окатов также взял в лизинг два погрузчика стоимостью около 4 млн рублей. Однако техника так и не была возращена, а договоры оказались нарушены», — рассказал источник.

URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там от комментариев воздержались.

Окатова задержали, когда он прилетел из Москвы в Челябинск. В областном центре у него есть квартира. Его обвинили в мошенничестве. По версии следствия, в 2013 году Окатов взял в аренду несколько погрузчиков, но так и не вернул технику, продав ее другим.

После задержания Окатову предъявили обвинения. Центральный райсуд Челябинска отправил его в СИЗО на два месяца.

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Уголовное дело в отношении председателя коллегии адвокатов «Окатов и партнеры» адвокатской палаты Москвы Алексея Окатова, задержанного в Челябинске по обвинению в мошенничестве, пополнилось новым преступным эпизодом. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, преступление снова связано с обманом лизинговой компании, у которой Окатов брал технику в аренду. «В этот раз преступление относят к 2018 году. Тогда Окатов также взял в лизинг два погрузчика стоимостью около 4 млн рублей. Однако техника так и не была возращена, а договоры оказались нарушены», — рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там от комментариев воздержались. Окатова задержали, когда он прилетел из Москвы в Челябинск. В областном центре у него есть квартира. Его обвинили в мошенничестве. По версии следствия, в 2013 году Окатов взял в аренду несколько погрузчиков, но так и не вернул технику, продав ее другим. После задержания Окатову предъявили обвинения. Центральный райсуд Челябинска отправил его в СИЗО на два месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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