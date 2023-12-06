В уголовном деле задержанного в Челябинске московского адвоката всплыл новый эпизод

Уголовное дело в отношении председателя коллегии адвокатов «Окатов и партнеры» адвокатской палаты Москвы Алексея Окатова, задержанного в Челябинске по обвинению в мошенничестве, пополнилось новым преступным эпизодом. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, преступление снова связано с обманом лизинговой компании, у которой Окатов брал технику в аренду.
«В этот раз преступление относят к 2018 году. Тогда Окатов также взял в лизинг два погрузчика стоимостью около 4 млн рублей. Однако техника так и не была возращена, а договоры оказались нарушены», — рассказал источник.
URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там от комментариев воздержались.
Окатова задержали, когда он прилетел из Москвы в Челябинск. В областном центре у него есть квартира. Его обвинили в мошенничестве. По версии следствия, в 2013 году Окатов взял в аренду несколько погрузчиков, но так и не вернул технику, продав ее другим.
После задержания Окатову предъявили обвинения. Центральный райсуд Челябинска отправил его в СИЗО на два месяца.
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