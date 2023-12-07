Shot: директора школы в Брянске задержали после стрельбы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, задержание активистов, полиция, площадь ленина, задержание
Галина Сауткина задержана (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска

Директор брянской гимназии Галина Сауткина задержана после стрельбы в учреждении. Об этом рассказал источник Shot.

«Почетный работник общего образования РФ Галина Сауткина сейчас на допросе в местном отделе СК, ее процессуальный статус пока не определен», — передает канал. Ключевые вопросы, которые интересуют следователей, — как были организованы пропускной режим в школе и охрана здания.

Сауткина стала директором в 2017 году. В 2019 году, как пишет Shot, суд признал ее виновной за нарушение правил госзакупок. Она была оштрафована на 3000 рублей.

Ранее ученица 8-го класса гимназии устроила стрельбу в кабинете биологии. Погибли два человека, в том числе сама девочка. Все, что известно о происшествии, — в онлайн-трансляции URA.RU.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Директор брянской гимназии Галина Сауткина задержана после стрельбы в учреждении. Об этом рассказал источник Shot. «Почетный работник общего образования РФ Галина Сауткина сейчас на допросе в местном отделе СК, ее процессуальный статус пока не определен», — передает канал. Ключевые вопросы, которые интересуют следователей, — как были организованы пропускной режим в школе и охрана здания. Сауткина стала директором в 2017 году. В 2019 году, как пишет Shot, суд признал ее виновной за нарушение правил госзакупок. Она была оштрафована на 3000 рублей. Ранее ученица 8-го класса гимназии устроила стрельбу в кабинете биологии. Погибли два человека, в том числе сама девочка. Все, что известно о происшествии, — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...