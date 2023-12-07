Shot: директора школы в Брянске задержали после стрельбы

Директор брянской гимназии Галина Сауткина задержана после стрельбы в учреждении. Об этом рассказал источник Shot.
«Почетный работник общего образования РФ Галина Сауткина сейчас на допросе в местном отделе СК, ее процессуальный статус пока не определен», — передает канал. Ключевые вопросы, которые интересуют следователей, — как были организованы пропускной режим в школе и охрана здания.
Сауткина стала директором в 2017 году. В 2019 году, как пишет Shot, суд признал ее виновной за нарушение правил госзакупок. Она была оштрафована на 3000 рублей.
Ранее ученица 8-го класса гимназии устроила стрельбу в кабинете биологии. Погибли два человека, в том числе сама девочка. Все, что известно о происшествии, — в онлайн-трансляции URA.RU.
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