Shot: директора школы в Брянске задержали после стрельбы

07 декабря 2023 в 15:16 Размер текста - 17 +

Галина Сауткина задержана (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска Директор брянской гимназии Галина Сауткина задержана после стрельбы в учреждении. Об этом рассказал источник Shot. «Почетный работник общего образования РФ Галина Сауткина сейчас на допросе в местном отделе СК, ее процессуальный статус пока не определен», — передает канал. Ключевые вопросы, которые интересуют следователей, — как были организованы пропускной режим в школе и охрана здания. Сауткина стала директором в 2017 году. В 2019 году, как пишет Shot, суд признал ее виновной за нарушение правил госзакупок. Она была оштрафована на 3000 рублей. Ранее ученица 8-го класса гимназии устроила стрельбу в кабинете биологии. Погибли два человека, в том числе сама девочка. Все, что известно о происшествии, — в онлайн-трансляции URA.RU.

Директор брянской гимназии Галина Сауткина задержана после стрельбы в учреждении. Об этом рассказал источник Shot. «Почетный работник общего образования РФ Галина Сауткина сейчас на допросе в местном отделе СК, ее процессуальный статус пока не определен», — передает канал. Ключевые вопросы, которые интересуют следователей, — как были организованы пропускной режим в школе и охрана здания. Сауткина стала директором в 2017 году. В 2019 году, как пишет Shot, суд признал ее виновной за нарушение правил госзакупок. Она была оштрафована на 3000 рублей. Ранее ученица 8-го класса гимназии устроила стрельбу в кабинете биологии. Погибли два человека, в том числе сама девочка. Все, что известно о происшествии, — в онлайн-трансляции URA.RU.