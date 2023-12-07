Золотов потребовал проверить законность действий охраны в школе после стрельбы

07 декабря 2023 в 15:32 Размер текста - 17 +

Виктор Золотов поручил проверить законность действий охраны Фото: Официальный сайт Росгвардии РФ новость из сюжета Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска Действия охраны гимназии в Брянске, где произошла стрельба, должны быть проверены на законность. По поручению главы Росгвардии Виктора Золотова, в Брянск уже направлена группа сотрудников для выяснения всех обстоятельств, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Предстоит выяснить законность действий частных охранников. Школа находится под физической охраной ЧОО „Экскалибур“ и оборудована тревожной кнопкой, выведенной на пост централизованной охраны ОВО Росгвардии», — сообщил глава комитета Государственной Думы РФ по информполитике Александр Хинштейн в своем telegram-канале , передавая поручение Виктора Золотова. Тревожная кнопка сработала в 9:15 по местному времени, а на входе в здание находилась всего одна женщина-охранник. Утром в Брянске произошло ЧП. Ученица 8-го класса пронесла в школу дробовик и устроила стрельбу. Погиблидвое, в том числе сама девочка. Пострадали несколько человек. На данный момент их жизни находятся вне опасности, пишет RT. Вся информация об инциденте — в онлайн-трансляции URA.RU.

Действия охраны гимназии в Брянске, где произошла стрельба, должны быть проверены на законность. По поручению главы Росгвардии Виктора Золотова, в Брянск уже направлена группа сотрудников для выяснения всех обстоятельств, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Предстоит выяснить законность действий частных охранников. Школа находится под физической охраной ЧОО „Экскалибур“ и оборудована тревожной кнопкой, выведенной на пост централизованной охраны ОВО Росгвардии», — сообщил глава комитета Государственной Думы РФ по информполитике Александр Хинштейн в своем telegram-канале, передавая поручение Виктора Золотова. Тревожная кнопка сработала в 9:15 по местному времени, а на входе в здание находилась всего одна женщина-охранник. Утром в Брянске произошло ЧП. Ученица 8-го класса пронесла в школу дробовик и устроила стрельбу. Погиблидвое, в том числе сама девочка. Пострадали несколько человек. На данный момент их жизни находятся вне опасности, пишет RT. Вся информация об инциденте — в онлайн-трансляции URA.RU.