Золотов потребовал проверить законность действий охраны в школе после стрельбы

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Золотов Виктор, золотов виктор
Виктор Золотов поручил проверить законность действий охраны Фото:
новость из сюжета
Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска

Действия охраны гимназии в Брянске, где произошла стрельба, должны быть проверены на законность. По поручению главы Росгвардии Виктора Золотова, в Брянск уже направлена группа сотрудников для выяснения всех обстоятельств, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Предстоит выяснить законность действий частных охранников. Школа находится под физической охраной ЧОО „Экскалибур“ и оборудована тревожной кнопкой, выведенной на пост централизованной охраны ОВО Росгвардии», — сообщил глава комитета Государственной Думы РФ по информполитике Александр Хинштейн в своем telegram-канале, передавая поручение Виктора Золотова. Тревожная кнопка сработала в 9:15 по местному времени, а на входе в здание находилась всего одна женщина-охранник.

Утром в Брянске произошло ЧП. Ученица 8-го класса пронесла в школу дробовик и устроила стрельбу. Погиблидвое, в том числе сама девочка. Пострадали несколько человек. На данный момент их жизни находятся вне опасности, пишет RT. Вся информация об инциденте — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Действия охраны гимназии в Брянске, где произошла стрельба, должны быть проверены на законность. По поручению главы Росгвардии Виктора Золотова, в Брянск уже направлена группа сотрудников для выяснения всех обстоятельств, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Предстоит выяснить законность действий частных охранников. Школа находится под физической охраной ЧОО „Экскалибур“ и оборудована тревожной кнопкой, выведенной на пост централизованной охраны ОВО Росгвардии», — сообщил глава комитета Государственной Думы РФ по информполитике Александр Хинштейн в своем telegram-канале, передавая поручение Виктора Золотова. Тревожная кнопка сработала в 9:15 по местному времени, а на входе в здание находилась всего одна женщина-охранник. Утром в Брянске произошло ЧП. Ученица 8-го класса пронесла в школу дробовик и устроила стрельбу. Погиблидвое, в том числе сама девочка. Пострадали несколько человек. На данный момент их жизни находятся вне опасности, пишет RT. Вся информация об инциденте — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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