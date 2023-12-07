Перед нападением стрелявшая девочка в Брянке хотела встретиться с другом

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Клипарт. Свердловская область, патроны, пистолет, оружие
На месте происшествия были найдены коробка с патронами и рюкзак Фото:
новость из сюжета
Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска

На месте трагедии в Брянске найдены вещи стрелявшей восьмиклассницы. В частности, нашли ее записку, в которой она писала, что хочет «встретиться с другом». Также была найдена коробка патронов. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Найденные на месте сегодняшней трагедии в Брянске вещи стрелявшей школьницы Алины А. <…> коробка патронов и записи о том, что девочке „надо обязательно встретиться с другом“», — заявил Хинштейн в своем telegram-канале. Он добавил, что также на месте был найден рюкзак.

В гимназии №5 в Брянске 14-летняя девочка устроила стрельбу. Она пронесла ружье «Бекас-3», которое принадлежало ее отцу. Погибли два человека, включая саму стрелявшую. Гимназия будет проверена на соблюдение требований безопасности, которые прописаны в законодательстве.

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На месте трагедии в Брянске найдены вещи стрелявшей восьмиклассницы. В частности, нашли ее записку, в которой она писала, что хочет «встретиться с другом». Также была найдена коробка патронов. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Найденные на месте сегодняшней трагедии в Брянске вещи стрелявшей школьницы Алины А. <…> коробка патронов и записи о том, что девочке „надо обязательно встретиться с другом“», — заявил Хинштейн в своем telegram-канале. Он добавил, что также на месте был найден рюкзак. В гимназии №5 в Брянске 14-летняя девочка устроила стрельбу. Она пронесла ружье «Бекас-3», которое принадлежало ее отцу. Погибли два человека, включая саму стрелявшую. Гимназия будет проверена на соблюдение требований безопасности, которые прописаны в законодательстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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