Перед нападением стрелявшая девочка в Брянке хотела встретиться с другом

07 декабря 2023 в 15:52 Размер текста - 17 +

На месте происшествия были найдены коробка с патронами и рюкзак Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска На месте трагедии в Брянске найдены вещи стрелявшей восьмиклассницы. В частности, нашли ее записку, в которой она писала, что хочет «встретиться с другом». Также была найдена коробка патронов. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Найденные на месте сегодняшней трагедии в Брянске вещи стрелявшей школьницы Алины А. <…> коробка патронов и записи о том, что девочке „надо обязательно встретиться с другом“», — заявил Хинштейн в своем telegram-канале . Он добавил, что также на месте был найден рюкзак. В гимназии №5 в Брянске 14-летняя девочка устроила стрельбу. Она пронесла ружье «Бекас-3», которое принадлежало ее отцу. Погибли два человека, включая саму стрелявшую. Гимназия будет проверена на соблюдение требований безопасности, которые прописаны в законодательстве.

На месте трагедии в Брянске найдены вещи стрелявшей восьмиклассницы. В частности, нашли ее записку, в которой она писала, что хочет «встретиться с другом». Также была найдена коробка патронов. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Найденные на месте сегодняшней трагедии в Брянске вещи стрелявшей школьницы Алины А. <…> коробка патронов и записи о том, что девочке „надо обязательно встретиться с другом“», — заявил Хинштейн в своем telegram-канале. Он добавил, что также на месте был найден рюкзак. В гимназии №5 в Брянске 14-летняя девочка устроила стрельбу. Она пронесла ружье «Бекас-3», которое принадлежало ее отцу. Погибли два человека, включая саму стрелявшую. Гимназия будет проверена на соблюдение требований безопасности, которые прописаны в законодательстве.