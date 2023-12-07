ФСБ задержала исполнителя теракта в тоннеле в Бурятии

07 декабря 2023 в 16:05 Размер текста - 17 +

Взрывчатка была установлена на цистернах, сообщили в ФСБ (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Теракт с подрывами поездов в Бурятии раскрыт, задержан гражданин Белоруссии. Об этом сообщает ФСБ. «Подрыв железнодорожных составов в Северомуйском тоннеле 29 и 30 ноября совершил гражданин Белоруссии, действовавший в интересах украинских спецслужб. Он задержан», — передает РИА Новости информацию от ФСБ России. Взрывные устройства злоумышленник забрал из тайника. После этого он привез их в Бурятию и заложил на цистернах. С ним в схеме действовал еще один гражданин Белоруссии. Ранее западные СМИ писали, что за подрывами поездов в Бурятии стоит Украина. Киев хотел таким образом заблокировать поставки из Китая в Россию. URA.RU собрало все, что известно о происшествии, в одном материале.

Теракт с подрывами поездов в Бурятии раскрыт, задержан гражданин Белоруссии. Об этом сообщает ФСБ. «Подрыв железнодорожных составов в Северомуйском тоннеле 29 и 30 ноября совершил гражданин Белоруссии, действовавший в интересах украинских спецслужб. Он задержан», — передает РИА Новости информацию от ФСБ России. Взрывные устройства злоумышленник забрал из тайника. После этого он привез их в Бурятию и заложил на цистернах. С ним в схеме действовал еще один гражданин Белоруссии. Ранее западные СМИ писали, что за подрывами поездов в Бурятии стоит Украина. Киев хотел таким образом заблокировать поставки из Китая в Россию. URA.RU собрало все, что известно о происшествии, в одном материале.