ФСБ задержала исполнителя теракта в тоннеле в Бурятии

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Учения МЧС Курган, цистерна сошла с рельсов
Взрывчатка была установлена на цистернах, сообщили в ФСБ (архивное фото) Фото:

Теракт с подрывами поездов в Бурятии раскрыт, задержан гражданин Белоруссии. Об этом сообщает ФСБ.

«Подрыв железнодорожных составов в Северомуйском тоннеле 29 и 30 ноября совершил гражданин Белоруссии, действовавший в интересах украинских спецслужб. Он задержан», — передает РИА Новости информацию от ФСБ России. Взрывные устройства злоумышленник забрал из тайника. После этого он привез их в Бурятию и заложил на цистернах. С ним в схеме действовал еще один гражданин Белоруссии.

Ранее западные СМИ писали, что за подрывами поездов в Бурятии стоит Украина. Киев хотел таким образом заблокировать поставки из Китая в Россию. URA.RU собрало все, что известно о происшествии, в одном материале.

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Теракт с подрывами поездов в Бурятии раскрыт, задержан гражданин Белоруссии. Об этом сообщает ФСБ. «Подрыв железнодорожных составов в Северомуйском тоннеле 29 и 30 ноября совершил гражданин Белоруссии, действовавший в интересах украинских спецслужб. Он задержан», — передает РИА Новости информацию от ФСБ России. Взрывные устройства злоумышленник забрал из тайника. После этого он привез их в Бурятию и заложил на цистернах. С ним в схеме действовал еще один гражданин Белоруссии. Ранее западные СМИ писали, что за подрывами поездов в Бурятии стоит Украина. Киев хотел таким образом заблокировать поставки из Китая в Россию. URA.RU собрало все, что известно о происшествии, в одном материале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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