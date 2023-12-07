Родителям сохранят детские пособия при досрочном выходе из декрета

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Размер пособия составит 17,8 тысяч рублей Фото:

В третьем чтении Госдума приняла закон, согласно которому для родителей при досрочном выходе из декрета будут сохранены детские пособия. Ребенок на тот момент должен достигать возраста до 1,5 года. Об этом сообщил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. По его словам, данный закон поможет дополнительно поддержать семьи.

«Это решение позволит дополнительно поддержать семьи с детьми, в первую очередь молодых мам», — приводит сайт Госдумы слова Володина. Он добавил, что в 2024 году средний размер пособия по уходу за ребенком, возраст которого достигает до полутора лет, составит 17,8 тысячи рублей. По словам Володина, все необходимые средства уже заложены в федеральный бюджет.

Ранее в Госдуме сообщили, что родителям будут сохранены пособия по уходу за ребенком. Но в том случае, если они вышли на работу раньше, чем ребенок достиг возраста полутора лет.

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В третьем чтении Госдума приняла закон, согласно которому для родителей при досрочном выходе из декрета будут сохранены детские пособия. Ребенок на тот момент должен достигать возраста до 1,5 года. Об этом сообщил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. По его словам, данный закон поможет дополнительно поддержать семьи. «Это решение позволит дополнительно поддержать семьи с детьми, в первую очередь молодых мам», — приводит сайт Госдумы слова Володина. Он добавил, что в 2024 году средний размер пособия по уходу за ребенком, возраст которого достигает до полутора лет, составит 17,8 тысячи рублей. По словам Володина, все необходимые средства уже заложены в федеральный бюджет. Ранее в Госдуме сообщили, что родителям будут сохранены пособия по уходу за ребенком. Но в том случае, если они вышли на работу раньше, чем ребенок достиг возраста полутора лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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