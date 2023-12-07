Путин рассказал, как Россия выиграла от ухода западных компаний

После ухода западных организаций с рынка России отечественные компании заняли их место и успешно продвигают свой бизнес. Но при этом с марта 2022 года по ноябрь 2023 года в стране увеличилось число зарубежных организаций. Теперь их число достигло 25,6 тысяч. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Они что, думали, что все рухнет что ли? У них все перехватили и пошли вперед», — заявил Путин во время трансляции Инвестиционного Форума ВТБ «Россия зовет!». Она проводится на телеканале «Россия-24». Президент РФ добавил, что российский бизнес занял ниши, освободившиеся от компаний Запада.
Также, по его словам, с Россией выгодно вести работу. Этот факт подтвержден веками. Путин заявил, что в период с марта 2022 года по ноябрь 2023 года в стране увеличилось число зарубежных компаний, а не сократилось. На данный момент в России работает 25,6 тысяч таких компаний.
Ранее из исследования Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) стало известно, что российские предприниматели успешно адаптировались к западным санкциям. Большинство компаний смогло найти новых поставщиков. Также отмечается, что все реже предприниматели говорят о критической потребности в замене комплектующих, оборудования или материалов.
После ухода западных организаций с рынка России отечественные компании заняли их место и успешно продвигают свой бизнес. Но при этом с марта 2022 года по ноябрь 2023 года в стране увеличилось число зарубежных организаций. Теперь их число достигло 25,6 тысяч. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Они что, думали, что все рухнет что ли? У них все перехватили и пошли вперед», — заявил Путин во время трансляции Инвестиционного Форума ВТБ «Россия зовет!». Она проводится на телеканале «Россия-24». Президент РФ добавил, что российский бизнес занял ниши, освободившиеся от компаний Запада. Также, по его словам, с Россией выгодно вести работу. Этот факт подтвержден веками. Путин заявил, что в период с марта 2022 года по ноябрь 2023 года в стране увеличилось число зарубежных компаний, а не сократилось. На данный момент в России работает 25,6 тысяч таких компаний. Ранее из исследования Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) стало известно, что российские предприниматели успешно адаптировались к западным санкциям. Большинство компаний смогло найти новых поставщиков. Также отмечается, что все реже предприниматели говорят о критической потребности в замене комплектующих, оборудования или материалов.