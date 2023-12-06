Опальный олигарх сохранил за собой гостиницу в ЯНАО

Арбитражный суд ЯНАО возвратил заявление Федеральной налоговой службы (ФНС) по банкротству гостиницы «Уренгой», входящей в структуры бизнесмена Олега Ситникова, подозреваемого в неуплате налогов на 700 миллионов рублей. Таким образом, олигарх сохранил контроль за предприятием, следует из картотеки арбитражных дел.
«Заявление уполномоченного органа в лице управления Федеральной налоговой службы по ЯНАО о признании несостоятельным (банкротом) ООО „Гостиница Уренгой“ Сибирская, 71, возвратить заявителю», — сообщается в определении Арбитражного суда ЯНАО, опубликованного на сайте. Решение не отменяет права ФНС подать новый иск в вышестоящие инстанции.
Ответчик пояснил, что у должника отсутствуют средства, достаточные для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве. Уполномоченный орган также сообщает о невозможности финансирования процедуры банкротства из средств федерального бюджета и отсутствие возможности покрытия судебных расходов.
Неработающая гостиница входит в структуры бизнесмена Ситникова. Предприниматель состоит одним из ее учредителей.
Ранее URA.RU сообщило, что ФНС потребовала от гостиницы «Уренгой» возмещения задолженности. Сумма задолженности составила более двух миллионов рублей. По сообщениям из неустановленных источников, в гостинице располагалась приемная общественного деятеля Романа Путина.
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