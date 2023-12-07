WSJ: Украина собирается отказаться от западного оружия

07 декабря 2023 в 21:27 Размер текста - 17 +

Украина хочет перейти на собственное производство оружия Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Киеве хотят отказать от оружия Запада и перейти на производство собственного. Это связано с трудностями с одобрением законопроекта о военной помощи Украине в Сенате США, сообщает газета The Wall Street Journal. «Собственное производство оружия особенно актуально сейчас, когда в США усиливается сопротивление одобрению нового пакета помощи Киеву. Западные запасы оружия истощаются, а признаков завершения конфликта пока нет», — пишет газета . В материале говорится, что восстановление оружейной промышленности на Украине займет годы. И при этом вряд ли производители Запада будут создавать «самое современное оружие» в Киеве. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация США будет не способна и дальше поставлять военную технику и оружие на Украину. Такие перспективы требуют полного расходования всех дополнительных средств на военную помощь Киеву. Конгресс Соединенных Штатов после смены спикера не одобрил ни одного пакета помощи для Украины. Американские власти до сих пор не выбрали дату, когда рассмотрят законопроект о выделении средств для Киева. Если Конгресс сейчас не успеет договориться о пакете помощи в ближайшее время, то рассмотрение перенесут на даты после рождественских каникул. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Киеве хотят отказать от оружия Запада и перейти на производство собственного. Это связано с трудностями с одобрением законопроекта о военной помощи Украине в Сенате США, сообщает газета The Wall Street Journal. «Собственное производство оружия особенно актуально сейчас, когда в США усиливается сопротивление одобрению нового пакета помощи Киеву. Западные запасы оружия истощаются, а признаков завершения конфликта пока нет», — пишет газета. В материале говорится, что восстановление оружейной промышленности на Украине займет годы. И при этом вряд ли производители Запада будут создавать «самое современное оружие» в Киеве. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация США будет не способна и дальше поставлять военную технику и оружие на Украину. Такие перспективы требуют полного расходования всех дополнительных средств на военную помощь Киеву. Конгресс Соединенных Штатов после смены спикера не одобрил ни одного пакета помощи для Украины. Американские власти до сих пор не выбрали дату, когда рассмотрят законопроект о выделении средств для Киева. Если Конгресс сейчас не успеет договориться о пакете помощи в ближайшее время, то рассмотрение перенесут на даты после рождественских каникул.