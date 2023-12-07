Пострадавших при стрельбе в гимназии Брянска доставят спецбортом в Москву

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Пострадавших доставят в Москву в сопровождении медработников Фото:
новость из сюжета
Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска

В Брянск прибыл спецвертолет Ми-8, чтобы доставить пострадавших после стрельбы в гимназии №5 в больницы Москвы. Полет пройдет в сопровождении медицинских работников. Также пострадавшим оказывают психологическую помощь. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Вертолет Ми-8 МЧС России прибыл в Брянск для проведения санитарной эвакуации пострадавших в результате происшествия в школе. На борту вертолета установлен медицинский модуль для перевозки пострадавших в лечебные учреждения Москвы», — сказано в telegram-канале МЧС России. Пострадавшие во время полета будут находиться под наблюдением медработников.

Кроме того, пострадавшим после стрельбы в гимназии оказывают психологическую помощь. Этим занимаются специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Ранее восьмиклассница в гимназии Брянска устроила стрельбу из ружья «Бекас-3». Пострадали пять человек, двое погибли. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что жизни пострадавших при трагедии находятся вне опасности. Они получают необходимое лечение.

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В Брянск прибыл спецвертолет Ми-8, чтобы доставить пострадавших после стрельбы в гимназии №5 в больницы Москвы. Полет пройдет в сопровождении медицинских работников. Также пострадавшим оказывают психологическую помощь. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. «Вертолет Ми-8 МЧС России прибыл в Брянск для проведения санитарной эвакуации пострадавших в результате происшествия в школе. На борту вертолета установлен медицинский модуль для перевозки пострадавших в лечебные учреждения Москвы», — сказано в telegram-канале МЧС России. Пострадавшие во время полета будут находиться под наблюдением медработников. Кроме того, пострадавшим после стрельбы в гимназии оказывают психологическую помощь. Этим занимаются специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Ранее восьмиклассница в гимназии Брянска устроила стрельбу из ружья «Бекас-3». Пострадали пять человек, двое погибли. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что жизни пострадавших при трагедии находятся вне опасности. Они получают необходимое лечение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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