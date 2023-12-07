Минздрав раскрыл состояние подростков, пострадавших при стрельбе в Брянске

Минздрав: жизни подростков, пострадавших при стрельбе в Брянске, вне опасности
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Клинический институт мозга. Березовский, койка, лечение, больничная палата, медицина, здравоохранение, больница
Пострадавшим после стрельбы оказывают нужное лечение Фото:
новость из сюжета
Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска

Жизнь подростков, которые пострадали при стрельбе в гимназии Брянска, вне опасности. На данный момент они получают необходимое лечение. Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Пострадавшие в Брянске подростки получают необходимое лечение, их жизни вне опасности», — передает РИА Новости слова Кузнецова. Известно, что двое подростков погибли. Одной из них являлась стрелявшая девочка. Еще пятеро детей доставлены в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что в гимназии в Брянске произошла стрельба. Ее устроила 14-летняя девочка. Восьмиклассница пронесла в школу ружье «Бекас-3» в тубусе для бумаг. Оружие принадлежало ее отцу, он уже задержан сотрудниками полиции. Один из пострадавших находится в критическом состоянии. Все, что известно о происшествии, — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Жизнь подростков, которые пострадали при стрельбе в гимназии Брянска, вне опасности. На данный момент они получают необходимое лечение. Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. «Пострадавшие в Брянске подростки получают необходимое лечение, их жизни вне опасности», — передает РИА Новости слова Кузнецова. Известно, что двое подростков погибли. Одной из них являлась стрелявшая девочка. Еще пятеро детей доставлены в медицинское учреждение. Ранее сообщалось, что в гимназии в Брянске произошла стрельба. Ее устроила 14-летняя девочка. Восьмиклассница пронесла в школу ружье «Бекас-3» в тубусе для бумаг. Оружие принадлежало ее отцу, он уже задержан сотрудниками полиции. Один из пострадавших находится в критическом состоянии. Все, что известно о происшествии, — в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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