Депутат Аксаков: в РФ недвижимость подешевеет на 30% к лету 2024 года

08 декабря 2023 в 03:18 Размер текста - 17 +

Те, кто берет кредит без льгот, смогут получить выгодные условия, отметил Аксаков Фото: Размик Закарян © URA.RU Стоимость жилья подешевеет на 15-30% к лету 2024 года. Причиной этому послужит уменьшение спроса на льготную ипотеку после увеличения до 30% минимального первоначального взноса, что предложил Минфин России. С таким заявлением выступил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Мы рассчитываем, что ближе к лету жилье подешевеет процентов на 15—20, а может, и на 30. Потому что спрос за счет льготной ипотеки уменьшится. Те, кто берет на обычных условиях ипотечный кредит, смогут получить более выгодные условия», — передает «Парламентская газета» ответ Аксакова на вопрос о снижении стоимости жилья после увеличения минимального первоначального взноса по льготной ипотеке до 30%. По его мнению, банки будут вынуждены активнее работать с людьми, которые берут ипотечный кредит на обычных условиях, а также предлагать заемщикам более выгодные условия. «Когда цены на жилье будут рыночными, они будут опускаться», — отметил депутат. Объем нераспроданного жилья в новостройках России достиг 71,1 миллиона квадратных метров. Данный показатель стал рекордом с периода января 2020 года. Доля нераспроданных квартир выросла на 67% от общего объема жилья, находящегося на стадии строительства.

Стоимость жилья подешевеет на 15-30% к лету 2024 года. Причиной этому послужит уменьшение спроса на льготную ипотеку после увеличения до 30% минимального первоначального взноса, что предложил Минфин России. С таким заявлением выступил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Мы рассчитываем, что ближе к лету жилье подешевеет процентов на 15—20, а может, и на 30. Потому что спрос за счет льготной ипотеки уменьшится. Те, кто берет на обычных условиях ипотечный кредит, смогут получить более выгодные условия», — передает «Парламентская газета» ответ Аксакова на вопрос о снижении стоимости жилья после увеличения минимального первоначального взноса по льготной ипотеке до 30%. По его мнению, банки будут вынуждены активнее работать с людьми, которые берут ипотечный кредит на обычных условиях, а также предлагать заемщикам более выгодные условия. «Когда цены на жилье будут рыночными, они будут опускаться», — отметил депутат. Объем нераспроданного жилья в новостройках России достиг 71,1 миллиона квадратных метров. Данный показатель стал рекордом с периода января 2020 года. Доля нераспроданных квартир выросла на 67% от общего объема жилья, находящегося на стадии строительства.