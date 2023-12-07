Депутат Аксаков: в РФ недвижимость подешевеет на 30% к лету 2024 года

Стоимость жилья подешевеет на 15-30% к лету 2024 года. Причиной этому послужит уменьшение спроса на льготную ипотеку после увеличения до 30% минимального первоначального взноса, что предложил Минфин России. С таким заявлением выступил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Мы рассчитываем, что ближе к лету жилье подешевеет процентов на 15—20, а может, и на 30. Потому что спрос за счет льготной ипотеки уменьшится. Те, кто берет на обычных условиях ипотечный кредит, смогут получить более выгодные условия», — передает «Парламентская газета» ответ Аксакова на вопрос о снижении стоимости жилья после увеличения минимального первоначального взноса по льготной ипотеке до 30%.
По его мнению, банки будут вынуждены активнее работать с людьми, которые берут ипотечный кредит на обычных условиях, а также предлагать заемщикам более выгодные условия. «Когда цены на жилье будут рыночными, они будут опускаться», — отметил депутат.
Объем нераспроданного жилья в новостройках России достиг 71,1 миллиона квадратных метров. Данный показатель стал рекордом с периода января 2020 года. Доля нераспроданных квартир выросла на 67% от общего объема жилья, находящегося на стадии строительства.
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