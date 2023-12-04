РБК: объем нераспроданного жилья в новостройках обновил рекорд

04 декабря 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

Цены на нераспроданное жилье продолжат расти на уровне инфляции Фото: Размик Закарян © URA.RU В новостройках в РФ объем нераспроданного жилья достиг 71,1 млн кв. м. Это стало рекордом с периода января 2020 года. Доля нераспроданных квартир выросла на 67% от общего объема жилья, которое находится на стадии строительства. «Таким образом, доля нераспроданных квартир выросла на 1,9 п. п. — до 67% от общего объема жилья, находящегося в стадии строительства. Это стало рекордным показателем за всю историю наблюдений, которые ведутся с января 2020 года. <…> Из 71,1 млн кв. м нераспроданного жилья больше половины — 44 млн кв. м — уже выставлено на продажу», — сообщает РБК со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства «Дом.РФ». Согласно информации системы, предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре 2022 года. На тот момент объем нераспроданного жилья был на отметке в 66 млн кв. м. Известно, что эксперты не ждут снижения цен даже при условии избытка предложения на рынке. В агентстве недвижимости NF Dom ожидают рост цен на уровне инфляции в 2024 году. То есть до 15% год к году. Цены не будут снижаться в связи с давлением на отрасль общей непредсказуемости ситуации на рынке после 2024 года и повышения себестоимости строительства. Ранее сообщалось, что Челябинск занял четвертое место среди городов-миллионников РФ по количеству нераспроданного жилья в новостройках. Эксперты аналитической платформы bnMAP.pro заявили, что потребуется порядка трех лет для реализации остатков. Известно, что в городе не распродано 306,9 тыс. кв. м нового жилья. Это составляет 68% от общего объема. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В новостройках в РФ объем нераспроданного жилья достиг 71,1 млн кв. м. Это стало рекордом с периода января 2020 года. Доля нераспроданных квартир выросла на 67% от общего объема жилья, которое находится на стадии строительства. «Таким образом, доля нераспроданных квартир выросла на 1,9 п. п. — до 67% от общего объема жилья, находящегося в стадии строительства. Это стало рекордным показателем за всю историю наблюдений, которые ведутся с января 2020 года. <…> Из 71,1 млн кв. м нераспроданного жилья больше половины — 44 млн кв. м — уже выставлено на продажу», — сообщает РБК со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства «Дом.РФ». Согласно информации системы, предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре 2022 года. На тот момент объем нераспроданного жилья был на отметке в 66 млн кв. м. Известно, что эксперты не ждут снижения цен даже при условии избытка предложения на рынке. В агентстве недвижимости NF Dom ожидают рост цен на уровне инфляции в 2024 году. То есть до 15% год к году. Цены не будут снижаться в связи с давлением на отрасль общей непредсказуемости ситуации на рынке после 2024 года и повышения себестоимости строительства. Ранее сообщалось, что Челябинск занял четвертое место среди городов-миллионников РФ по количеству нераспроданного жилья в новостройках. Эксперты аналитической платформы bnMAP.pro заявили, что потребуется порядка трех лет для реализации остатков. Известно, что в городе не распродано 306,9 тыс. кв. м нового жилья. Это составляет 68% от общего объема.