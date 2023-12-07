07 декабря 2023

Пермская прокуратура организовала проверку после падения шкафа на ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган , прокурор, прокуратура
Прокурор внес представления директору школы и руководителю управления образования Фото:

Кудымкарская городская прокуратура Пермского края организовала проверку после падения шкафа на пятилетнего ребенка в детском саду. Об этом сообщается в пресс-службе региональной прокуратуры.

«В связи с травмированием малолетнего ребенка в детском саду организована проверка исполнения законодательства. Установлено, что мальчик получил травму ног из-за падения на него шкафа. Во время надзорных мероприятий выяснилось, что указанная конструкция не была закреплена должным образом», — сообщается на сайте ведомства.

Городской прокурор внес представления руководителю управления образования администрации Кудымкарского муниципального округа и директору Сервинской средней общеобразовательной школы. Также ведомством инициировано обращение в суд для защиты прав и интересов пострадавшего ребенка и его семьи, а также для взыскания с образовательной организации компенсации морального вреда.

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщили о возбуждении уголовного дела из-за падения шкафа на пятилетнего ребенка в детском саду. У мальчика диагностировали перелом ноги, а рухнувшая секция шкафов, как выяснилось, не была прикручена к стене. Директор детского сада Елена Надымова рассказала URA.RU, что ребенок скоро закончит лечение.

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Кудымкарская городская прокуратура Пермского края организовала проверку после падения шкафа на пятилетнего ребенка в детском саду. Об этом сообщается в пресс-службе региональной прокуратуры. «В связи с травмированием малолетнего ребенка в детском саду организована проверка исполнения законодательства. Установлено, что мальчик получил травму ног из-за падения на него шкафа. Во время надзорных мероприятий выяснилось, что указанная конструкция не была закреплена должным образом», — сообщается на сайте ведомства. Городской прокурор внес представления руководителю управления образования администрации Кудымкарского муниципального округа и директору Сервинской средней общеобразовательной школы. Также ведомством инициировано обращение в суд для защиты прав и интересов пострадавшего ребенка и его семьи, а также для взыскания с образовательной организации компенсации морального вреда. В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщили о возбуждении уголовного дела из-за падения шкафа на пятилетнего ребенка в детском саду. У мальчика диагностировали перелом ноги, а рухнувшая секция шкафов, как выяснилось, не была прикручена к стене. Директор детского сада Елена Надымова рассказала URA.RU, что ребенок скоро закончит лечение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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