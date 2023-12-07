Пермская прокуратура организовала проверку после падения шкафа на ребенка

Кудымкарская городская прокуратура Пермского края организовала проверку после падения шкафа на пятилетнего ребенка в детском саду. Об этом сообщается в пресс-службе региональной прокуратуры.
«В связи с травмированием малолетнего ребенка в детском саду организована проверка исполнения законодательства. Установлено, что мальчик получил травму ног из-за падения на него шкафа. Во время надзорных мероприятий выяснилось, что указанная конструкция не была закреплена должным образом», — сообщается на сайте ведомства.
Городской прокурор внес представления руководителю управления образования администрации Кудымкарского муниципального округа и директору Сервинской средней общеобразовательной школы. Также ведомством инициировано обращение в суд для защиты прав и интересов пострадавшего ребенка и его семьи, а также для взыскания с образовательной организации компенсации морального вреда.
В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщили о возбуждении уголовного дела из-за падения шкафа на пятилетнего ребенка в детском саду. У мальчика диагностировали перелом ноги, а рухнувшая секция шкафов, как выяснилось, не была прикручена к стене. Директор детского сада Елена Надымова рассказала URA.RU, что ребенок скоро закончит лечение.
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