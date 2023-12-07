07 декабря 2023

Челябинские вузы переводят на дистант из-за аномальных морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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ЮУрГУ перешел на дистанционное обучение до конца недели Фото:

Южно-Уральский госуниверститет (ЮУрГУ, Челябинск) 8 и 9 декабря перевели дистанционный формат занятий. Причиной стали аномальные морозы, сообщили в официальном telegram-канале ЮУрГУ.

«В связи с аномальными морозами занятия переносятся в дистант! Распоряжение действует 8 и 9 декабря», — говорится в сообщении официального telegram-канала ЮУрГУ.

Во всех школах Челябинска занятия отменены с 7 декабря. По прогнозам синоптиков, температура ниже минус 30 градусов продержится минимум до конца недели. В отдельных районах региона столбики термометров опустятся ниже 40 градусов. Из-за аномальных холодов до 11 декабря водителей попросили не выезжать без крайней необходимости на трассы региона. Все службы Челябинска переведены в режим повышенной готовности.

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Южно-Уральский госуниверститет (ЮУрГУ, Челябинск) 8 и 9 декабря перевели дистанционный формат занятий. Причиной стали аномальные морозы, сообщили в официальном telegram-канале ЮУрГУ. «В связи с аномальными морозами занятия переносятся в дистант! Распоряжение действует 8 и 9 декабря», — говорится в сообщении официального telegram-канала ЮУрГУ. Во всех школах Челябинска занятия отменены с 7 декабря. По прогнозам синоптиков, температура ниже минус 30 градусов продержится минимум до конца недели. В отдельных районах региона столбики термометров опустятся ниже 40 градусов. Из-за аномальных холодов до 11 декабря водителей попросили не выезжать без крайней необходимости на трассы региона. Все службы Челябинска переведены в режим повышенной готовности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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