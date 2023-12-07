Пермская актриса Екатерина Шпица выложила обнаженные фото в образе Русалочки

Екатерина Шпица предстает перед фанатами в разных образах
Актриса Екатерина Шпица в социальных сетях опубликовала свои фото в обнаженном виде. Фотосессию в образе Русалочки снял Руслан Панов, а выложил в Сеть, супруг Шпицы. Об этом актриса рассказала подписчикам.
«Я-то хотела эти фото приберечь, как конфеты и новое платье, к Новому году. Но муж по зову души взял и выложил. А фото лежали в наших архивах очень давно!» — пишет Шпица. Она отмечает, что «Русалочка» — один из ее любимых мультфильмов с детства.
Шпица не первый раз публикует откровенные фото. Например, в новолуние, или с отдыха.
Съемки проводили под водой
«Русалочка» — любимый мультфильм актрисы
Фото лежали в архиве актрисы два года
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