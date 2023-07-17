Пермская актриса Шпица поделилась обнаженным фото

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Церемония открытия 16го кинофестиваля "Дух огня". Ханты-Мансийск, дух огня, красная дорожка, церемония открытия, кино, шпица екатерина
Екатерина Шпица почистила медиатеку и выложила архивную фотографию Фото:

Актриса театра и кино из Перми Екатерина Шпица Екатерина Шпица опубликовала откровенное фото, отметив, чем любит заниматься в новолуние. По ее словам, в такие дни с ней случаются приступы хозяйственности.

«Сегодня новолуние. Обычно в такое время у меня случаются приступы хозяйственности. Я начинаю как одержимая избавляться от ненужных вещей, всячески чистить жилище. Но сейчас я плотно на съемочной площадке. Поэтому заменой уборки дома стала чистка медиатеки. Наткнулась на это архивное фото Михаила Рыжова», — написала Екатерина Шпица в своем telegram-канале.

Ранее артистка решила принять участие в благотворительной акции. На своей странице в соцсети Шпица рассказала, что выставила личные вещи на продажу, а вырученные средства будут переданы хоспису.

Актриса заменила уборку дома чисткой медиатеки
Актриса заменила уборку дома чисткой медиатеки

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Актриса театра и кино из Перми Екатерина Шпица Екатерина Шпица опубликовала откровенное фото, отметив, чем любит заниматься в новолуние. По ее словам, в такие дни с ней случаются приступы хозяйственности. «Сегодня новолуние. Обычно в такое время у меня случаются приступы хозяйственности. Я начинаю как одержимая избавляться от ненужных вещей, всячески чистить жилище. Но сейчас я плотно на съемочной площадке. Поэтому заменой уборки дома стала чистка медиатеки. Наткнулась на это архивное фото Михаила Рыжова», — написала Екатерина Шпица в своем telegram-канале. Ранее артистка решила принять участие в благотворительной акции. На своей странице в соцсети Шпица рассказала, что выставила личные вещи на продажу, а вырученные средства будут переданы хоспису.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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