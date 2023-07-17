Пермская актриса Шпица поделилась обнаженным фото

Актриса театра и кино из Перми Екатерина Шпица Екатерина Шпица опубликовала откровенное фото, отметив, чем любит заниматься в новолуние. По ее словам, в такие дни с ней случаются приступы хозяйственности.
«Сегодня новолуние. Обычно в такое время у меня случаются приступы хозяйственности. Я начинаю как одержимая избавляться от ненужных вещей, всячески чистить жилище. Но сейчас я плотно на съемочной площадке. Поэтому заменой уборки дома стала чистка медиатеки. Наткнулась на это архивное фото Михаила Рыжова», — написала Екатерина Шпица в своем
Ранее артистка решила принять участие в благотворительной акции. На своей странице в соцсети Шпица рассказала, что выставила личные вещи на продажу, а вырученные средства будут переданы хоспису.
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