Пермская актриса Шпица поделилась обнаженным фото

17 июля 2023 в 23:17 Размер текста - 17 +

Екатерина Шпица почистила медиатеку и выложила архивную фотографию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Актриса театра и кино из Перми Екатерина Шпица Екатерина Шпица опубликовала откровенное фото, отметив, чем любит заниматься в новолуние. По ее словам, в такие дни с ней случаются приступы хозяйственности. «Сегодня новолуние. Обычно в такое время у меня случаются приступы хозяйственности. Я начинаю как одержимая избавляться от ненужных вещей, всячески чистить жилище. Но сейчас я плотно на съемочной площадке. Поэтому заменой уборки дома стала чистка медиатеки. Наткнулась на это архивное фото Михаила Рыжова», — написала Екатерина Шпица в своем telegram-канале . Ранее артистка решила принять участие в благотворительной акции. На своей странице в соцсети Шпица рассказала, что выставила личные вещи на продажу, а вырученные средства будут переданы хоспису. Актриса заменила уборку дома чисткой медиатеки Скрин: telegram-канал Екатерины Шпицы

Актриса театра и кино из Перми Екатерина Шпица Екатерина Шпица опубликовала откровенное фото, отметив, чем любит заниматься в новолуние. По ее словам, в такие дни с ней случаются приступы хозяйственности. «Сегодня новолуние. Обычно в такое время у меня случаются приступы хозяйственности. Я начинаю как одержимая избавляться от ненужных вещей, всячески чистить жилище. Но сейчас я плотно на съемочной площадке. Поэтому заменой уборки дома стала чистка медиатеки. Наткнулась на это архивное фото Михаила Рыжова», — написала Екатерина Шпица в своем telegram-канале. Ранее артистка решила принять участие в благотворительной акции. На своей странице в соцсети Шпица рассказала, что выставила личные вещи на продажу, а вырученные средства будут переданы хоспису.