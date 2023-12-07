Арестованный по делу о взяточничестве курганский экс-мэр встретит Новый год за решеткой

Арестованный по обвинению о взяточничестве бывший глава Целинного округа Александр Сытов встретит Новый год в следственном изоляторе. Такое решение накануне принял районный суд.
«Производство по материалам. Сытов Александр Владимирович. О продлении срока содержания под стражей», — говорится в судебной картотеке.
Как пояснили редакции в Целинном районном суде, ходатайство следователей было удовлетворено. Сытова оставили в изоляторе до 10 января 2024 года.
Ранее URA.RU сообщало, что суд рассмотрел апелляцию экс-мэра об аресте. Судья убрал из доводов обвинения пункт о возможном бегстве Сытова от следствия, но оставил его за решеткой.
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