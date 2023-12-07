07 декабря 2023

Арестованный по делу о взяточничестве курганский экс-мэр встретит Новый год за решеткой

Суд продлил пребывание в СИЗО бывшему главе курганского округа Сытову
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Целинного района Сытова Александра. Курган, сытов александр
Бывший глава курганского округа останется в СИЗО до 10 января Фото:

Арестованный по обвинению о взяточничестве бывший глава Целинного округа Александр Сытов встретит Новый год в следственном изоляторе. Такое решение накануне принял районный суд.

«Производство по материалам. Сытов Александр Владимирович. О продлении срока содержания под стражей», — говорится в судебной картотеке.

Как пояснили редакции в Целинном районном суде, ходатайство следователей было удовлетворено. Сытова оставили в изоляторе до 10 января 2024 года.

Ранее URA.RU сообщало, что суд рассмотрел апелляцию экс-мэра об аресте. Судья убрал из доводов обвинения пункт о возможном бегстве Сытова от следствия, но оставил его за решеткой.

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Арестованный по обвинению о взяточничестве бывший глава Целинного округа Александр Сытов встретит Новый год в следственном изоляторе. Такое решение накануне принял районный суд. «Производство по материалам. Сытов Александр Владимирович. О продлении срока содержания под стражей», — говорится в судебной картотеке. Как пояснили редакции в Целинном районном суде, ходатайство следователей было удовлетворено. Сытова оставили в изоляторе до 10 января 2024 года. Ранее URA.RU сообщало, что суд рассмотрел апелляцию экс-мэра об аресте. Судья убрал из доводов обвинения пункт о возможном бегстве Сытова от следствия, но оставил его за решеткой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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