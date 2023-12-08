В России резко сократилось производство водки

08 декабря 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

В РФ за 11 месяцев этого года произвели 71,9 млн декалитров водки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Производство водки в России снизилось на 4,7% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил Росалкогольтабакконтроль. «Алкогольные предприятия РФ за 11 месяцев этого года произвели 71,9 млн декалитров (дал) водки, что на 4,7% меньше, чем годом ранее», — говорится в сообщении Росалкогольтабакконтроля, передает «Интерфакс». Отмечается, что в ноябре производство напитка выросло на 3%, однако в сравнении с тем же месяцем 2021 года этот показатель оказался ниже. Кроме того, винодельческие предприятия в этом году произвели на 8,9% вин меньше, чем год назад. Всего производство алкоголя в 2023 году составило 172,5 миллиона дал, что на 4% меньше прошлого. Ранее эксперты узнали, почему в РФ упало производство водки и коньяка. По их мнению, шестой пакет санкций ЕС и США на запрет алкогольной продукции из России привел к падению российского производства. Директор практики «Потребительский сектор» в Strategy Partners Екатерина Михалева считает, что сейчас невозможно предсказать, как быстро рынок крепкого алкоголя вернется к докризисным значениям.

Производство водки в России снизилось на 4,7% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил Росалкогольтабакконтроль. «Алкогольные предприятия РФ за 11 месяцев этого года произвели 71,9 млн декалитров (дал) водки, что на 4,7% меньше, чем годом ранее», — говорится в сообщении Росалкогольтабакконтроля, передает «Интерфакс». Отмечается, что в ноябре производство напитка выросло на 3%, однако в сравнении с тем же месяцем 2021 года этот показатель оказался ниже. Кроме того, винодельческие предприятия в этом году произвели на 8,9% вин меньше, чем год назад. Всего производство алкоголя в 2023 году составило 172,5 миллиона дал, что на 4% меньше прошлого. Ранее эксперты узнали, почему в РФ упало производство водки и коньяка. По их мнению, шестой пакет санкций ЕС и США на запрет алкогольной продукции из России привел к падению российского производства. Директор практики «Потребительский сектор» в Strategy Partners Екатерина Михалева считает, что сейчас невозможно предсказать, как быстро рынок крепкого алкоголя вернется к докризисным значениям.