Следователи отказали курганцам в возбуждении уголовного дела о халатности мэрии

08 декабря 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

Следователи отказались возбуждать уголовное дело на мэрию за халатность по жалобе на ремонт улицы 2-я Часовая Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сотрудники следственного комитета России по Курганской области отказались возбуждать уголовное дело о халатности руководства администрации Кургана по жалобе местных жителей на проблемную дорогу по улице 2-я Часовая. В управлении СК РФ установили, что мэрия не имела возможности исполнить решение суда о ремонте. Об этом URA.RU сообщил депутат гордумы Иван Камшилов, предоставив фото ответа от СУ СК. «Если реальная возможность для исполнения обязанностей отсутствует, то отсутствует и признак недобросовестного или небрежного отношения к службе, что исключает рассматриваемый состав преступления. В возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц администрации Кургана необходимо отказать ввиду отсутствия признаков состава преступления», — указано в документе. Также в ответе сообщается об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников КГУ «Курганавтодор» по 293 УК РФ (халатность), в связи с отсутствием признаков преступления. При этом, ориентировочный срок выполнения работ, согласно данным, называют конец декабря 2024 года. Депутат гордумы Иван Камшилов, который помогает жителям, проживающим рядом с проблемной дорогой, и направлял жалобу в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил, что мэрия имела эту возможность, и что он планирует обратиться в вышестоящие инстанции. «Они говорят, что денег не было, сейчас готовлю обжалование начальнику УВД и в прокуратуру. <…> У нас есть решения суда и предписания ГИБДД по поводу опасности ДТП и для жителей этой улицы. Обязанность есть. Требования были нарушены. Мы говорим, что реальная возможность провести работы была, так как деньги были в бюджете около 2-3 млрд рублей, но их потратили на поребрики, которые не угрожали безопасности», — заявил Камшилов. Ранее URA.RU писало, что ремонт дороги на улице 2-я Часовая хотели завершить еще в 2021 году. Мэрия Кургана также обсуждала с подрядчиком, в какой последовательности проводить работы. Кроме этого, сообщалось, что прокуратура обещала проследить, чтобы чиновники выполнили решение суда о ремонте проблемной дороги к концу 2024 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники следственного комитета России по Курганской области отказались возбуждать уголовное дело о халатности руководства администрации Кургана по жалобе местных жителей на проблемную дорогу по улице 2-я Часовая. В управлении СК РФ установили, что мэрия не имела возможности исполнить решение суда о ремонте. Об этом URA.RU сообщил депутат гордумы Иван Камшилов, предоставив фото ответа от СУ СК. «Если реальная возможность для исполнения обязанностей отсутствует, то отсутствует и признак недобросовестного или небрежного отношения к службе, что исключает рассматриваемый состав преступления. В возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц администрации Кургана необходимо отказать ввиду отсутствия признаков состава преступления», — указано в документе. Также в ответе сообщается об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников КГУ «Курганавтодор» по 293 УК РФ (халатность), в связи с отсутствием признаков преступления. При этом, ориентировочный срок выполнения работ, согласно данным, называют конец декабря 2024 года. Депутат гордумы Иван Камшилов, который помогает жителям, проживающим рядом с проблемной дорогой, и направлял жалобу в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил, что мэрия имела эту возможность, и что он планирует обратиться в вышестоящие инстанции. «Они говорят, что денег не было, сейчас готовлю обжалование начальнику УВД и в прокуратуру. <…> У нас есть решения суда и предписания ГИБДД по поводу опасности ДТП и для жителей этой улицы. Обязанность есть. Требования были нарушены. Мы говорим, что реальная возможность провести работы была, так как деньги были в бюджете около 2-3 млрд рублей, но их потратили на поребрики, которые не угрожали безопасности», — заявил Камшилов. Ранее URA.RU писало, что ремонт дороги на улице 2-я Часовая хотели завершить еще в 2021 году. Мэрия Кургана также обсуждала с подрядчиком, в какой последовательности проводить работы. Кроме этого, сообщалось, что прокуратура обещала проследить, чтобы чиновники выполнили решение суда о ремонте проблемной дороги к концу 2024 года.