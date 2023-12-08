Хозяйку сгоревшего свердловского приюта увезли в реанимацию

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В приюте проживало более 40 животных (архивное фото) Фото:

Хозяйку приюта для животных в Шувакише (Екатеринбург) Наталью Злобину после пожара увезли в реанимацию. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области.

«Пострадавшая находится в отделении реанимации и интенсивной терапии токсикологического отделения в удовлетворительном состоянии. Ей оказывается вся необходимая помощь», — пишет telegram-канал «Здоровье уральцев. Минздрав Свердловской области».

Кроме этого, в пресс-службе минздрава заявили, что информация о нескольких пострадавших после ЧП — не соответствует действительности. Муж Злобиной от госпитализации отказался.

О пожаре в пригороде Екатеринбурга URA.RU писало ранее. Огонь охватил здание, в котором проживало более 40 кошек и собак. Зоозащитники смогли спасти лишь 18 питомцев. Одна из активисток обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в восстановлении приюта.

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Хозяйку приюта для животных в Шувакише (Екатеринбург) Наталью Злобину после пожара увезли в реанимацию. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области. «Пострадавшая находится в отделении реанимации и интенсивной терапии токсикологического отделения в удовлетворительном состоянии. Ей оказывается вся необходимая помощь», — пишет telegram-канал «Здоровье уральцев. Минздрав Свердловской области». Кроме этого, в пресс-службе минздрава заявили, что информация о нескольких пострадавших после ЧП — не соответствует действительности. Муж Злобиной от госпитализации отказался. О пожаре в пригороде Екатеринбурга URA.RU писало ранее. Огонь охватил здание, в котором проживало более 40 кошек и собак. Зоозащитники смогли спасти лишь 18 питомцев. Одна из активисток обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в восстановлении приюта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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