Матвиенко: Путин своим выдвижением ответил на запрос россиян

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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, матвиенко валентина
Матвиенко поддержала решение Путина участвовать в выборах Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Решение Путина идти на выборы — ответ на запрос россиян и дополнительная гарантия сохранения и развития России как справедливого и социального государства. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, комментируя заявление президента об участии в выборах 2024 года.

«Этой новости ждали все, кто разделяет главные устремления, ценности и традиции нашего многонационального народа. Все, кому небезразлично будущее России. Все, кто сражается на фронтах СВО, кто помогает нашим бойцам в тылу, кто ждет их дома», — написала Матвиенко в своем telegram-канале.

Матвиенко подчеркнула, что само решение Путина идти на выборы «стало для граждан страны ответом на многие важные вопросы». О своем решении участвовать в президентских выборах 2024 года Владимир Путин заявил 8 декабря, после церемонии награждения Героев России в Кремле, отвечая на вопрос спикера парламента ДНР Артема Жоги.

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Решение Путина идти на выборы — ответ на запрос россиян и дополнительная гарантия сохранения и развития России как справедливого и социального государства. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, комментируя заявление президента об участии в выборах 2024 года. «Этой новости ждали все, кто разделяет главные устремления, ценности и традиции нашего многонационального народа. Все, кому небезразлично будущее России. Все, кто сражается на фронтах СВО, кто помогает нашим бойцам в тылу, кто ждет их дома», — написала Матвиенко в своем telegram-канале. Матвиенко подчеркнула, что само решение Путина идти на выборы «стало для граждан страны ответом на многие важные вопросы». О своем решении участвовать в президентских выборах 2024 года Владимир Путин заявил 8 декабря, после церемонии награждения Героев России в Кремле, отвечая на вопрос спикера парламента ДНР Артема Жоги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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