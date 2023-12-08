Матвиенко: Путин своим выдвижением ответил на запрос россиян

08 декабря 2023 в 16:29 Размер текста - 17 +

Матвиенко поддержала решение Путина участвовать в выборах Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Решение Путина идти на выборы — ответ на запрос россиян и дополнительная гарантия сохранения и развития России как справедливого и социального государства. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, комментируя заявление президента об участии в выборах 2024 года. «Этой новости ждали все, кто разделяет главные устремления, ценности и традиции нашего многонационального народа. Все, кому небезразлично будущее России. Все, кто сражается на фронтах СВО, кто помогает нашим бойцам в тылу, кто ждет их дома», — написала Матвиенко в своем telegram-канале. Матвиенко подчеркнула, что само решение Путина идти на выборы «стало для граждан страны ответом на многие важные вопросы». О своем решении участвовать в президентских выборах 2024 года Владимир Путин заявил 8 декабря, после церемонии награждения Героев России в Кремле, отвечая на вопрос спикера парламента ДНР Артема Жоги.

Решение Путина идти на выборы — ответ на запрос россиян и дополнительная гарантия сохранения и развития России как справедливого и социального государства. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, комментируя заявление президента об участии в выборах 2024 года. «Этой новости ждали все, кто разделяет главные устремления, ценности и традиции нашего многонационального народа. Все, кому небезразлично будущее России. Все, кто сражается на фронтах СВО, кто помогает нашим бойцам в тылу, кто ждет их дома», — написала Матвиенко в своем telegram-канале. Матвиенко подчеркнула, что само решение Путина идти на выборы «стало для граждан страны ответом на многие важные вопросы». О своем решении участвовать в президентских выборах 2024 года Владимир Путин заявил 8 декабря, после церемонии награждения Героев России в Кремле, отвечая на вопрос спикера парламента ДНР Артема Жоги.