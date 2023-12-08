В Тюмени для жителей Ново-Комарово запустят автобусы до центра города

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Виды города, зима. Тюмень, автобус, общественный транспорт
Автобусы, которые запустят из района, будут доезжать до центра города Фото:
новость из сюжета
Общественный транспорт в Тюмени

В Тюмени в Ново-Комарово установили четыре остановки. Автобусы, которые запустят из района, будут доезжать до центра города. Об этом URA.RU рассказали в администрации города.

«В Ново-Комарово работа кипит, там делают отсыпку, поставили четыре остановки. Переходник сделан плитами. От рынка поедет автобус №63. Стоимость тарифа будет составлять 39 рублей. Но если пассажир сел в Ново-Комарово и заплатил 39 рублей по транспортной карте, а после пересел на Червишевском, то будет действовать пересадочный тариф», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что жители Ново-Комарово собирали подписи из-за отсутствия общественного транспорта и дорог в микрорайоне. Позднее губернатор региона Александр Моор заявил, что в районе запустят автобусы с 21 декабря.

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В Тюмени в Ново-Комарово установили четыре остановки. Автобусы, которые запустят из района, будут доезжать до центра города. Об этом URA.RU рассказали в администрации города. «В Ново-Комарово работа кипит, там делают отсыпку, поставили четыре остановки. Переходник сделан плитами. От рынка поедет автобус №63. Стоимость тарифа будет составлять 39 рублей. Но если пассажир сел в Ново-Комарово и заплатил 39 рублей по транспортной карте, а после пересел на Червишевском, то будет действовать пересадочный тариф», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что жители Ново-Комарово собирали подписи из-за отсутствия общественного транспорта и дорог в микрорайоне. Позднее губернатор региона Александр Моор заявил, что в районе запустят автобусы с 21 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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