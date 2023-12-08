В Тюмени для жителей Ново-Комарово запустят автобусы до центра города

08 декабря 2023 в 20:08 Размер текста - 17 +

Автобусы, которые запустят из района, будут доезжать до центра города Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Общественный транспорт в Тюмени В Тюмени в Ново-Комарово установили четыре остановки. Автобусы, которые запустят из района, будут доезжать до центра города. Об этом URA.RU рассказали в администрации города. «В Ново-Комарово работа кипит, там делают отсыпку, поставили четыре остановки. Переходник сделан плитами. От рынка поедет автобус №63. Стоимость тарифа будет составлять 39 рублей. Но если пассажир сел в Ново-Комарово и заплатил 39 рублей по транспортной карте, а после пересел на Червишевском, то будет действовать пересадочный тариф», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что жители Ново-Комарово собирали подписи из-за отсутствия общественного транспорта и дорог в микрорайоне. Позднее губернатор региона Александр Моор заявил, что в районе запустят автобусы с 21 декабря.

В Тюмени в Ново-Комарово установили четыре остановки. Автобусы, которые запустят из района, будут доезжать до центра города. Об этом URA.RU рассказали в администрации города. «В Ново-Комарово работа кипит, там делают отсыпку, поставили четыре остановки. Переходник сделан плитами. От рынка поедет автобус №63. Стоимость тарифа будет составлять 39 рублей. Но если пассажир сел в Ново-Комарово и заплатил 39 рублей по транспортной карте, а после пересел на Червишевском, то будет действовать пересадочный тариф», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что жители Ново-Комарово собирали подписи из-за отсутствия общественного транспорта и дорог в микрорайоне. Позднее губернатор региона Александр Моор заявил, что в районе запустят автобусы с 21 декабря.