Оставшиеся без зарплаты пиарщики имиджевого свердловского проекта пишут в Москву

08 декабря 2023 в 17:12 Размер текста - 17 +

С сентября сотрудникам УК «Горы Белой» задерживают зарплату Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники управляющей компании, которая занимается развитием туркластера «Гора Белая» — имиджевый проект свердловского губернатора — написали письмо в правительство РФ. В нем они пожаловались на систематическую задержку зарплат и попросили обратить внимание на курирующий их департамент развития туризма Свердловской области. Копия обращения есть в распоряжении URA.RU «Начиная с сентября 2023 года в установленные сроки заработная плата не выплачивается. Выплата за сентябрь выдана только 8 ноября <…> на сегодня выплачено только 75% аванса за октябрь <…>. При этом многие сотрудники имеют обязательства по договорам ипотечного кредитования, у многих дети, семьи», — говорится в обращении. Там же указано, что АНО «Управляющая компания туркластерами Свердловской области» (АНО УК ТРК СО) находится в длительной переписке по этому поводу с учредителем — областным департаментом по развитию туризма, но результата нет. «Руководство департамента умышленно затягивает решение вопроса по заработной плате. Прошу оказать содействие в решении вопроса задержки выплат по заработной плате и компенсации за каждый день просрочки», — подытоживают авторы обращения. И просят обратить внимание на проблему губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, провести проверку в департаменте, наказать ответственных. «Я целенаправленно шла работать сюда, ведь учредителем АНО является орган исполнительной власти — департамент по развитию туризма. С мыслью о том, что задержек по зарплате здесь быть не должно. Купила квартиру в ипотеку рядом с работой, взяла кредит на ремонт, у меня семья. И происходящее вызывает чувство фрустрации. Такое настроение у всего коллектива», — пояснила в беседе с URA.RU автор обращения, сотрудница УК Марина Ленькова. Главой департамента по развитию туризма является Эльмира Туканова, которое за последнее время несколько раз попадала в скандалы. В частности, по поводу сомнительной выдачи грантов и отсутствия коммуникации с Уральской ассоциацией туризма. Последние также обращались к губернатору и просили проверить департамент скандальной чиновницы. Эльмира Туканова общаться с прессой отказывается и переадресовывает в департамент информационной политики (ДИП). В ДИПе на запрос агентства ответили, что в начале года выделили управляющей компании субсидию в размере 68 миллионов рублей «на весь спектр деятельности». Но по словам сотрудников АНО, данные средства поступали лишь до 30 июня. «Проверки департамента деятельности УК в течение года подтверждали наличие на счете организации средств, которых было достаточно для выплаты заработной сотрудникам в полном объеме. Однако руководство не уделило должного внимания вопросу выплат, направив средства на иные цели», — отметили в департаменте. Там же уточнили, что вопрос с выплатами зарплат уже решен, в том числе за счет перераспределения субсидий. Деньги сотрудникам выплатят до конца года. «При этом реализация проекта ТРК „Гора Белая“ сохраняет важность для продвижения туристического потенциала Свердловской области, поэтому департаментом предпринимаются все возможные меры по сохранению профессионального коллектива и продолжению развития направлений УК», — добавляют в ДИПе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники управляющей компании, которая занимается развитием туркластера «Гора Белая» — имиджевый проект свердловского губернатора — написали письмо в правительство РФ. В нем они пожаловались на систематическую задержку зарплат и попросили обратить внимание на курирующий их департамент развития туризма Свердловской области. Копия обращения есть в распоряжении URA.RU «Начиная с сентября 2023 года в установленные сроки заработная плата не выплачивается. Выплата за сентябрь выдана только 8 ноября <…> на сегодня выплачено только 75% аванса за октябрь <…>. При этом многие сотрудники имеют обязательства по договорам ипотечного кредитования, у многих дети, семьи», — говорится в обращении. Там же указано, что АНО «Управляющая компания туркластерами Свердловской области» (АНО УК ТРК СО) находится в длительной переписке по этому поводу с учредителем — областным департаментом по развитию туризма, но результата нет. «Руководство департамента умышленно затягивает решение вопроса по заработной плате. Прошу оказать содействие в решении вопроса задержки выплат по заработной плате и компенсации за каждый день просрочки», — подытоживают авторы обращения. И просят обратить внимание на проблему губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, провести проверку в департаменте, наказать ответственных. «Я целенаправленно шла работать сюда, ведь учредителем АНО является орган исполнительной власти — департамент по развитию туризма. С мыслью о том, что задержек по зарплате здесь быть не должно. Купила квартиру в ипотеку рядом с работой, взяла кредит на ремонт, у меня семья. И происходящее вызывает чувство фрустрации. Такое настроение у всего коллектива», — пояснила в беседе с URA.RU автор обращения, сотрудница УК Марина Ленькова. Главой департамента по развитию туризма является Эльмира Туканова, которое за последнее время несколько раз попадала в скандалы. В частности, по поводу сомнительной выдачи грантов и отсутствия коммуникации с Уральской ассоциацией туризма. Последние также обращались к губернатору и просили проверить департамент скандальной чиновницы. Эльмира Туканова общаться с прессой отказывается и переадресовывает в департамент информационной политики (ДИП). В ДИПе на запрос агентства ответили, что в начале года выделили управляющей компании субсидию в размере 68 миллионов рублей «на весь спектр деятельности». Но по словам сотрудников АНО, данные средства поступали лишь до 30 июня. «Проверки департамента деятельности УК в течение года подтверждали наличие на счете организации средств, которых было достаточно для выплаты заработной сотрудникам в полном объеме. Однако руководство не уделило должного внимания вопросу выплат, направив средства на иные цели», — отметили в департаменте. Там же уточнили, что вопрос с выплатами зарплат уже решен, в том числе за счет перераспределения субсидий. Деньги сотрудникам выплатят до конца года. «При этом реализация проекта ТРК „Гора Белая“ сохраняет важность для продвижения туристического потенциала Свердловской области, поэтому департаментом предпринимаются все возможные меры по сохранению профессионального коллектива и продолжению развития направлений УК», — добавляют в ДИПе.