Песков: де-факто Путин начал предвыборную кампанию

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Путин
Путин объявил о решении идти на выборы 8 декабря Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Де-факто Владимир Путин уже начал предвыборную кампанию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

Пескову был задан вопрос, следует ли считать заявление Путина об участии в выборах началом предвыборной кампании. «Де-факто, наверное, да. Де-юре — нет. Он еще не зарегистрирован кандидатом», — сообщил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Песков пообещал сообщить, когда Путин зарегистрируется. «И только после этого он станет кандидатом», — отметил официальный представитель Кремля.

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Де-факто Владимир Путин уже начал предвыборную кампанию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Пескову был задан вопрос, следует ли считать заявление Путина об участии в выборах началом предвыборной кампании. «Де-факто, наверное, да. Де-юре — нет. Он еще не зарегистрирован кандидатом», — сообщил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков пообещал сообщить, когда Путин зарегистрируется. «И только после этого он станет кандидатом», — отметил официальный представитель Кремля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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