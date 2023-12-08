Песков: де-факто Путин начал предвыборную кампанию

Путин объявил о решении идти на выборы 8 декабря
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Де-факто Владимир Путин уже начал предвыборную кампанию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
Пескову был задан вопрос, следует ли считать заявление Путина об участии в выборах началом предвыборной кампании. «Де-факто, наверное, да. Де-юре — нет. Он еще не зарегистрирован кандидатом», — сообщил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Песков пообещал сообщить, когда Путин зарегистрируется. «И только после этого он станет кандидатом», — отметил официальный представитель Кремля.
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