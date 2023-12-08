В ХМАО привезут «Пермских богов»

В Музее Природы и Человека Ханты-Мансийска откроется выставка, посвященная деревянной храмовой скульптуре из фондов Пермской художественной галереи. Деревянные скульптуры называют «Пермскими богами». Сообщение об этом опубликовали в паблике Музея в соцсети «Вконтакте».
«16 декабря в Музее Природы и Человека состоится открытие выставки „Пермские боги“, которая представит произведения деревянной храмовой православной скульптуры XVIII—XIX веков из собрания Пермской художественной галереи. Выставка станет знаковым и ярким событием в музейной жизни региона. В Ханты-Мансийске будет представлено 45 предметов из коллекции», — говорится в сообщении.
В Музее отметили, что выставка станет первым проектом сотрудничества с Пермской государственной художественной галереей. «В 2023 году было подписано Соглашение о сотрудничестве между Музеем Природы и Человека и Пермской государственной художественной галереей с целью реализации совместных проектов. Первым таким проектом станет выставка „Пермские боги“», — добавили в Музее.
Ранее URA.RU сообщало, что пермских богов показали на выставке в Третьяковской галерее. Событие было приурочено к 300-летию Перми и 100-летию Пермской художественной галереи.
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