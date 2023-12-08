СБУ предъявила Жоге обвинения в госизмене после разговора с Путиным

08 декабря 2023 в 19:16 Размер текста - 17 +

Ранее Артем Жога поговорил с Владимиром Путиным насчет выдвижения лидера РФ на выборы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Киев обвинил в коллаборационизме спикера парламента ДНР Артема Жога. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ). До этого Жога сообщил, что многие россияне хотят видеть главу РФ Владимира Путина президентом после 2024 года. «Служба безопасности задокументировала новые преступления <…> Жоги», — говорится в сообщении СБУ в telegram-канале. Украина обвиняет Жогу в коллаборационизме. До этого на Украине спикера парламента ДНР приговорили к 12 годам тюрьмы за участие в ВС РФ. Накануне Жога пообщался с Путиным. Он передал ему, что многие россияне хотят, чтобы глава РФ выдвинулся на новый срок, сообщает RT. На это глава РФ заявил, что будет баллотироваться. После этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Путина началась предвыборная кампания. Подробно о событии в онлайн-трансляции URA.RU.

Киев обвинил в коллаборационизме спикера парламента ДНР Артема Жога. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ). До этого Жога сообщил, что многие россияне хотят видеть главу РФ Владимира Путина президентом после 2024 года. «Служба безопасности задокументировала новые преступления <…> Жоги», — говорится в сообщении СБУ в telegram-канале. Украина обвиняет Жогу в коллаборационизме. До этого на Украине спикера парламента ДНР приговорили к 12 годам тюрьмы за участие в ВС РФ. Накануне Жога пообщался с Путиным. Он передал ему, что многие россияне хотят, чтобы глава РФ выдвинулся на новый срок, сообщает RT. На это глава РФ заявил, что будет баллотироваться. После этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Путина началась предвыборная кампания. Подробно о событии в онлайн-трансляции URA.RU.