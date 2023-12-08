Вице-губернатор ХМАО решил ускорить экспертизу домов, пострадавших после взрыва

Заместитель губернатора ХМАО Азат Ислаев распорядился до 20 декабря провести обследование домов 4а и 8а по улице Мира в Нижневартовске, пострадавших из-за взрыва газа в соседней пятиэтажке. Такое решение было принято в связи с жалобами жильцов на появление трещин на перекрытиях и окнах, передает корреспондент URA.RU, присутствовавший на встрече чиновников с жителями.
«Для того, чтобы признать дом аварийным, нужно провести экспертизу. Эксперт должен дать заключение. Квартиры, в которых сейчас невозможно жить — нужно принять решение о том, чтобы людям предоставить возможность проживать в другом месте. Если экспертиза и комиссия признают дом аварийным, мы будем в ускоренном режиме заниматься расселением дома», — сообщил Ислаев.
Новую дату окончания экспертизы он огласил после того, как жильцы дома № 4а пожаловались на трещины в стеклах окон, крен дома и изморозь в квартирах. Кроме того, по их словам, на фундаменте здания также были обнаружены трещины.
Вице-губернатор поддержал и негодование жителей по поводу затянувшегося до зимы сноса дома № 6а, в котором случился взрыв газа. «Несмотря на то, что мы, чиновники, часто вынуждены действовать в определенных рамках. Шаг вправо, шаг влево — расстрел. Конечно, это вызывает опасения у жителей. Поэтому, несмотря на все процедуры [с расселением] надо было это все синхронизировать», — подытожил функционер.
Ранее URA.RU сообщало, что жители соседних домов с пятиэтажкой, где взорвался газ записали обращение к президенту России Владимиру Путину из-за состояния их жилья. Глава СКР Александр Бастрыкин отреагировал на этот сигнал и потребовал у подчиненных из ХМАО предоставить для изучения материалы уголовного дела, которое было возбуждено год назад после взрыва.
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