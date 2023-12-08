Вице-губернатор ХМАО решил ускорить экспертизу домов, пострадавших после взрыва

08 декабря 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Азат Ислаев распорядился ускорить обследование домов 4а и 8а по улице Мира в Нижневартовске Фото: Влад Суханов © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ Заместитель губернатора ХМАО Азат Ислаев распорядился до 20 декабря провести обследование домов 4а и 8а по улице Мира в Нижневартовске, пострадавших из-за взрыва газа в соседней пятиэтажке. Такое решение было принято в связи с жалобами жильцов на появление трещин на перекрытиях и окнах, передает корреспондент URA.RU, присутствовавший на встрече чиновников с жителями. «Для того, чтобы признать дом аварийным, нужно провести экспертизу. Эксперт должен дать заключение. Квартиры, в которых сейчас невозможно жить — нужно принять решение о том, чтобы людям предоставить возможность проживать в другом месте. Если экспертиза и комиссия признают дом аварийным, мы будем в ускоренном режиме заниматься расселением дома», — сообщил Ислаев. Новую дату окончания экспертизы он огласил после того, как жильцы дома № 4а пожаловались на трещины в стеклах окон, крен дома и изморозь в квартирах. Кроме того, по их словам, на фундаменте здания также были обнаружены трещины. Вице-губернатор поддержал и негодование жителей по поводу затянувшегося до зимы сноса дома № 6а, в котором случился взрыв газа. «Несмотря на то, что мы, чиновники, часто вынуждены действовать в определенных рамках. Шаг вправо, шаг влево — расстрел. Конечно, это вызывает опасения у жителей. Поэтому, несмотря на все процедуры [с расселением] надо было это все синхронизировать», — подытожил функционер. Ранее URA.RU сообщало, что жители соседних домов с пятиэтажкой, где взорвался газ записали обращение к президенту России Владимиру Путину из-за состояния их жилья. Глава СКР Александр Бастрыкин отреагировал на этот сигнал и потребовал у подчиненных из ХМАО предоставить для изучения материалы уголовного дела, которое было возбуждено год назад после взрыва. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заместитель губернатора ХМАО Азат Ислаев распорядился до 20 декабря провести обследование домов 4а и 8а по улице Мира в Нижневартовске, пострадавших из-за взрыва газа в соседней пятиэтажке. Такое решение было принято в связи с жалобами жильцов на появление трещин на перекрытиях и окнах, передает корреспондент URA.RU, присутствовавший на встрече чиновников с жителями. «Для того, чтобы признать дом аварийным, нужно провести экспертизу. Эксперт должен дать заключение. Квартиры, в которых сейчас невозможно жить — нужно принять решение о том, чтобы людям предоставить возможность проживать в другом месте. Если экспертиза и комиссия признают дом аварийным, мы будем в ускоренном режиме заниматься расселением дома», — сообщил Ислаев. Новую дату окончания экспертизы он огласил после того, как жильцы дома № 4а пожаловались на трещины в стеклах окон, крен дома и изморозь в квартирах. Кроме того, по их словам, на фундаменте здания также были обнаружены трещины. Вице-губернатор поддержал и негодование жителей по поводу затянувшегося до зимы сноса дома № 6а, в котором случился взрыв газа. «Несмотря на то, что мы, чиновники, часто вынуждены действовать в определенных рамках. Шаг вправо, шаг влево — расстрел. Конечно, это вызывает опасения у жителей. Поэтому, несмотря на все процедуры [с расселением] надо было это все синхронизировать», — подытожил функционер. Ранее URA.RU сообщало, что жители соседних домов с пятиэтажкой, где взорвался газ записали обращение к президенту России Владимиру Путину из-за состояния их жилья. Глава СКР Александр Бастрыкин отреагировал на этот сигнал и потребовал у подчиненных из ХМАО предоставить для изучения материалы уголовного дела, которое было возбуждено год назад после взрыва.