В самолете, летевшем из Екатеринбурга, умер человек. Скрин

08 декабря 2023 в 21:16 Размер текста - 17 +

Пассажиру стало плохо на борту самолета (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU На борту самолета «России», который летел из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, скончался человек. Из-за ЧП лайнер вынужденно сел в Перми. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе авиакомпании. «Одному из пассажиров рейса FV6418 стало плохо. Экипаж принял решение экстренно садиться в аэропорту Перми. После посадки врачи констатировали смерть человека», — говорится в сообщении «России». Пассажиров высадили из самолета. «На борту проводятся формальности, сопровождающие данное событие», — резюмировали в авиакомпании. Самолет летел из Екатеринбурга в Санкт-Петербург Скриншот: онлайн-табло на сайте Кольцово

На борту самолета «России», который летел из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, скончался человек. Из-за ЧП лайнер вынужденно сел в Перми. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе авиакомпании. «Одному из пассажиров рейса FV6418 стало плохо. Экипаж принял решение экстренно садиться в аэропорту Перми. После посадки врачи констатировали смерть человека», — говорится в сообщении «России». Пассажиров высадили из самолета. «На борту проводятся формальности, сопровождающие данное событие», — резюмировали в авиакомпании.