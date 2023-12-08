В самолете, летевшем из Екатеринбурга, умер человек. Скрин

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Виды города. Тюмень, небо, самолет, самолет в небе
Пассажиру стало плохо на борту самолета (архивное фото) Фото:

На борту самолета «России», который летел из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, скончался человек. Из-за ЧП лайнер вынужденно сел в Перми. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе авиакомпании.

«Одному из пассажиров рейса FV6418 стало плохо. Экипаж принял решение экстренно садиться в аэропорту Перми. После посадки врачи констатировали смерть человека», — говорится в сообщении «России».

Пассажиров высадили из самолета. «На борту проводятся формальности, сопровождающие данное событие», — резюмировали в авиакомпании.

Самолет летел из Екатеринбурга в Санкт-Петербург
Самолет летел из Екатеринбурга в Санкт-Петербург

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На борту самолета «России», который летел из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, скончался человек. Из-за ЧП лайнер вынужденно сел в Перми. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе авиакомпании. «Одному из пассажиров рейса FV6418 стало плохо. Экипаж принял решение экстренно садиться в аэропорту Перми. После посадки врачи констатировали смерть человека», — говорится в сообщении «России». Пассажиров высадили из самолета. «На борту проводятся формальности, сопровождающие данное событие», — резюмировали в авиакомпании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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