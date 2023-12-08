Пассажиру стало плохо на борту самолета (архивное фото)
На борту самолета «России», который летел из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, скончался человек. Из-за ЧП лайнер вынужденно сел в Перми. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе авиакомпании.
«Одному из пассажиров рейса FV6418 стало плохо. Экипаж принял решение экстренно садиться в аэропорту Перми. После посадки врачи констатировали смерть человека», — говорится в сообщении «России».
Пассажиров высадили из самолета. «На борту проводятся формальности, сопровождающие данное событие», — резюмировали в авиакомпании.
Самолет летел из Екатеринбурга в Санкт-Петербург
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