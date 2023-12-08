Власти ХМАО одобрили муниципалитетам бюджетные кредиты на 263 млн рублей

09 декабря 2023 в 02:14 Размер текста - 17 +

Деньги муниципалитетам направят на финансирование дефицита бюджета Фото: Алексей Гущин © URA.RU Правительство ХМАО предоставит бюджетные кредиты Мегиону и Покачам в размере 263 миллионов рублей. Об этом сообщила губернатор региона Наталья Комарова. «Целью принятия проекта распоряжения является предоставление бюджетных кредитов из казны автономного округа для финансирования дефицита бюджета муниципальным образованиям ХМАО. Общая сумма — 263 миллионов рублей», — говорится в пояснительной записке к проекту, с которым ознакомились журналисты «Правда УрФо». Деньги планируют распределить между двумя городами Югры. По словам правительства региона, бюджетный кредит получит городской округ Мегион на сумму 211 миллионов рублей, а еще Покачи — 52 миллиона рублей. Средства предоставляются сроком на три года под 0,1% годовых. Правительство региона планирует выделить бюджетный кредит городскому округу Покачи до 22 декабря. Ранее сообщалось, что город должен был получить 50 миллионов рублей для финансирования дефицита. Также власти Югры хотели выделить 163 миллиона рублей мэриям Пыть-Яха и Кондинского района.

Правительство ХМАО предоставит бюджетные кредиты Мегиону и Покачам в размере 263 миллионов рублей. Об этом сообщила губернатор региона Наталья Комарова. «Целью принятия проекта распоряжения является предоставление бюджетных кредитов из казны автономного округа для финансирования дефицита бюджета муниципальным образованиям ХМАО. Общая сумма — 263 миллионов рублей», — говорится в пояснительной записке к проекту, с которым ознакомились журналисты «Правда УрФо». Деньги планируют распределить между двумя городами Югры. По словам правительства региона, бюджетный кредит получит городской округ Мегион на сумму 211 миллионов рублей, а еще Покачи — 52 миллиона рублей. Средства предоставляются сроком на три года под 0,1% годовых. Правительство региона планирует выделить бюджетный кредит городскому округу Покачи до 22 декабря. Ранее сообщалось, что город должен был получить 50 миллионов рублей для финансирования дефицита. Также власти Югры хотели выделить 163 миллиона рублей мэриям Пыть-Яха и Кондинского района.