Власти ХМАО одобрили бюджетный кредит мэрии Покачей

Правительство ХМАО одобрило выделение бюджетного кредита городскому округу Покачи. Губернатор Югры Наталья Комарова сообщила в своем telegram-канале, что Покачи получат 50 миллионов рублей для финансирования дефицита.
«Бюджету городского округа Покачи для финансирования дефицита выделены из окружного бюджета 50 млн рублей (бюджетный кредит). Бюджетный кредит предоставляется с возвратом до 22 декабря 2023 года», — указано в публикации.
Департамент экономического развития Югры, согласно принятому правительством решению, получил указание заключить договор бюджетного кредита с властями муниципалитета. Кредит был выдан под 0,1 процента годовых.
Ранее URA.RU писало, что аналогичный кредит был выдан мэрии Ханты-Мансийска. Власти окружной столицы получили от округа 200 миллионов на покрытие дефицита бюджета.
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