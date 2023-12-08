Полянский: США вынесли смертный приговор тысячам человек на заседании СБ ООН

09 декабря 2023 в 02:43 Размер текста - 17 +

США заблокировали в СБ ООН проект прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта Фото: Patrick Gruban/Wikipedia новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Власти США вынесли смертный приговор тысячам мирных граждан в Израиле и Палестине, когда заблокировали в СБ ООН проект резолюции о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. «Сегодняшний день станет одним из самых черных дней в истории Ближнего Востока. В очередной раз цинично заблокировав призыв к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, наши коллеги из США на наших с вами глазах вынесли смертный приговор еще тысячам, если не десяткам тысяч мирных граждан в Палестине и Израиле», — передают слова Полянского журналисты РИА Новости. В октябре этого года Совбез ООН не принял резолюцию России по немедленному прекращению огня между Израилем и Палестиной, передает телеканал «Царьград». Документ учитывал элементы проекта Бразилии, который был также отклонен. Для принятия российской резолюции не хватило необходимого количества голосов. Однако позже генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию Иордании по Ближнему Востоку, призывающую к немедленному перемирию в зоне конфликта. В разработке резолюции приняли участие ряд государств, в том числе и Россия. Всего голосовало 179 стран, из них «за» отдали голос 120 участников.

Власти США вынесли смертный приговор тысячам мирных граждан в Израиле и Палестине, когда заблокировали в СБ ООН проект резолюции о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. «Сегодняшний день станет одним из самых черных дней в истории Ближнего Востока. В очередной раз цинично заблокировав призыв к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, наши коллеги из США на наших с вами глазах вынесли смертный приговор еще тысячам, если не десяткам тысяч мирных граждан в Палестине и Израиле», — передают слова Полянского журналисты РИА Новости. В октябре этого года Совбез ООН не принял резолюцию России по немедленному прекращению огня между Израилем и Палестиной, передает телеканал «Царьград». Документ учитывал элементы проекта Бразилии, который был также отклонен. Для принятия российской резолюции не хватило необходимого количества голосов. Однако позже генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию Иордании по Ближнему Востоку, призывающую к немедленному перемирию в зоне конфликта. В разработке резолюции приняли участие ряд государств, в том числе и Россия. Всего голосовало 179 стран, из них «за» отдали голос 120 участников.