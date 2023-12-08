Из Москвы и Екатеринбурга задерживаются рейсы до Тюмени

09 декабря 2023 в 03:13 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге на восемь часов задержали рейс авиакомпании Utair до Тюмени Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Екатеринбурге и Москве задерживаются рейсы до Тюмени на восемь часов и на час. Информация об этом размещена на сайте аэропорта Рощино. «Рейс ЮТ-280 Екатеринбург — Тюмень. Полет выполняет авиакомпания Utair. По расписанию самолет должен был вылететь 8 декабря в 19:20, однако выдвинется 9 декабря в 03:22», — указано на сайте тюменского аэропорта. Также 9 декабря на час задерживается рейс авиакомпании Nordwind Airlines, который летит из Москвы в Тюмень. Он должен был отправиться в 04:20, но вылетит в 05:20. URA.RU направило запрос в пресс-службу аэропорта Рощино. Ответ ожидается. В Кольцово 8 декабря был задержан рейс авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Пхукет. Причиной стало обледенение самолета.

В Екатеринбурге и Москве задерживаются рейсы до Тюмени на восемь часов и на час. Информация об этом размещена на сайте аэропорта Рощино. «Рейс ЮТ-280 Екатеринбург — Тюмень. Полет выполняет авиакомпания Utair. По расписанию самолет должен был вылететь 8 декабря в 19:20, однако выдвинется 9 декабря в 03:22», — указано на сайте тюменского аэропорта. Также 9 декабря на час задерживается рейс авиакомпании Nordwind Airlines, который летит из Москвы в Тюмень. Он должен был отправиться в 04:20, но вылетит в 05:20. URA.RU направило запрос в пресс-службу аэропорта Рощино. Ответ ожидается. В Кольцово 8 декабря был задержан рейс авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Пхукет. Причиной стало обледенение самолета.