08 декабря 2023

Из Москвы и Екатеринбурга задерживаются рейсы до Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Ханты-Мансийск, utair, юграавиа, ютейр, ютэйр
В Екатеринбурге на восемь часов задержали рейс авиакомпании Utair до Тюмени Фото:

В Екатеринбурге и Москве задерживаются рейсы до Тюмени на восемь часов и на час. Информация об этом размещена на сайте аэропорта Рощино.

«Рейс ЮТ-280 Екатеринбург — Тюмень. Полет выполняет авиакомпания Utair. По расписанию самолет должен был вылететь 8 декабря в 19:20, однако выдвинется 9 декабря в 03:22», — указано на сайте тюменского аэропорта.

Также 9 декабря на час задерживается рейс авиакомпании Nordwind Airlines, который летит из Москвы в Тюмень. Он должен был отправиться в 04:20, но вылетит в 05:20.

URA.RU направило запрос в пресс-службу аэропорта Рощино. Ответ ожидается.

В Кольцово 8 декабря был задержан рейс авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Пхукет. Причиной стало обледенение самолета.

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В Екатеринбурге и Москве задерживаются рейсы до Тюмени на восемь часов и на час. Информация об этом размещена на сайте аэропорта Рощино. «Рейс ЮТ-280 Екатеринбург — Тюмень. Полет выполняет авиакомпания Utair. По расписанию самолет должен был вылететь 8 декабря в 19:20, однако выдвинется 9 декабря в 03:22», — указано на сайте тюменского аэропорта. Также 9 декабря на час задерживается рейс авиакомпании Nordwind Airlines, который летит из Москвы в Тюмень. Он должен был отправиться в 04:20, но вылетит в 05:20. URA.RU направило запрос в пресс-службу аэропорта Рощино. Ответ ожидается. В Кольцово 8 декабря был задержан рейс авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Пхукет. Причиной стало обледенение самолета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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