В Тюмени отменили уроки для первой смены

В Тюмени отменили уроки с 1 по 9 класс из-за морозов
В Тюмени 9 декабря для учеников первой смены с 1 по 9 класс отменили уроки из-за холодов. Об этом сообщила администрация города.
«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня [9 декабря] из-за низкой температуры наружного воздуха занятия первой смены в школах Тюмени для обучающихся в 1-9 классах в очном режиме отменяются», — рассказали в мэрии.
В Тюмени с 9 по 12 декабря сохранится аномально холодная погода. По данным сервиса «Яндекс Погода», в эти дни температура воздуха в областной столице будет опускаться до -36 градусов.
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