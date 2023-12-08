08 декабря 2023

В Тюмени отменили уроки для первой смены

В тюменских школах для учеников первой смены с 1 по 9 класс отменили уроки
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Мэр Алексей Орлов во время инспектирования школы №167 и троллейбусного депо Орджоникидзевское. Екатеринбург, зима, школа, школа 167
В Тюмени отменили уроки с 1 по 9 класс из-за морозов Фото:

В Тюмени 9 декабря для учеников первой смены с 1 по 9 класс отменили уроки из-за холодов. Об этом сообщила администрация города.

«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня [9 декабря] из-за низкой температуры наружного воздуха занятия первой смены в школах Тюмени для обучающихся в 1-9 классах в очном режиме отменяются», — рассказали в мэрии.

В Тюмени с 9 по 12 декабря сохранится аномально холодная погода. По данным сервиса «Яндекс Погода», в эти дни температура воздуха в областной столице будет опускаться до -36 градусов.

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В Тюмени 9 декабря для учеников первой смены с 1 по 9 класс отменили уроки из-за холодов. Об этом сообщила администрация города. «Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня [9 декабря] из-за низкой температуры наружного воздуха занятия первой смены в школах Тюмени для обучающихся в 1-9 классах в очном режиме отменяются», — рассказали в мэрии. В Тюмени с 9 по 12 декабря сохранится аномально холодная погода. По данным сервиса «Яндекс Погода», в эти дни температура воздуха в областной столице будет опускаться до -36 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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