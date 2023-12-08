08 декабря 2023

В Ноябрьске дети не пойдут в школы из-за морозов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школа. Кетово, зима, кетово, школа, кетовская школа
В Ноябрьске ученикам опасно выходить на улицу из-за морозов, заявила ЕДДС Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) 9 декабря школьникам с 1 по 6 класс небезопасно находится на улице из-за морозов. Об этом сообщила единая дежурно-диспетчерская служба города (ЕДДС).

«По сообщению службы на 06:00 в Ноябрьске: -36 градусов, ветер в районе 2-3 метров в секунду. Внимание! ЕДДС города информирует, что из-за погоды нахождение детей с 1 по 6 класс на улице не рекомендуется и небезопасно», — передает информацию ЕДДС.

Синоптики сервиса Gismeteo сообщили, что на выходных в городах ЯНАО вернутся морозы. Дневная температура воздуха опустится до -41 градусов. Порывы ветра в округе будут небольшими — до пяти метров в секунду.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ноябрьске (ЯНАО) 9 декабря школьникам с 1 по 6 класс небезопасно находится на улице из-за морозов. Об этом сообщила единая дежурно-диспетчерская служба города (ЕДДС). «По сообщению службы на 06:00 в Ноябрьске: -36 градусов, ветер в районе 2-3 метров в секунду. Внимание! ЕДДС города информирует, что из-за погоды нахождение детей с 1 по 6 класс на улице не рекомендуется и небезопасно», — передает информацию ЕДДС. Синоптики сервиса Gismeteo сообщили, что на выходных в городах ЯНАО вернутся морозы. Дневная температура воздуха опустится до -41 градусов. Порывы ветра в округе будут небольшими — до пяти метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...