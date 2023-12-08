В Ноябрьске дети не пойдут в школы из-за морозов

В Ноябрьске ученикам опасно выходить на улицу из-за морозов, заявила ЕДДС
В Ноябрьске (ЯНАО) 9 декабря школьникам с 1 по 6 класс небезопасно находится на улице из-за морозов. Об этом сообщила единая дежурно-диспетчерская служба города (ЕДДС).
«По сообщению службы на 06:00 в Ноябрьске: -36 градусов, ветер в районе 2-3 метров в секунду. Внимание! ЕДДС города информирует, что из-за погоды нахождение детей с 1 по 6 класс на улице не рекомендуется и небезопасно», — передает информацию ЕДДС.
Синоптики сервиса Gismeteo сообщили, что на выходных в городах ЯНАО вернутся морозы. Дневная температура воздуха опустится до -41 градусов. Порывы ветра в округе будут небольшими — до пяти метров в секунду.
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