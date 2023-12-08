08 декабря 2023

В Перми почти вдвое увеличат число пунктов набора контрактников

В Перми число пунктов отбора контрактников возрастет до 10 к концу 2023 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Служба по контракту. Курган, военный билет, контрактная служба, документы, паспорт рф, служба по контракту, договор, паспорт
На пунктах отбора желающим рассказывают об условиях службы по контракту Фото:

В Перми количество пунктов отбора населения на военную службу по контракту вырастет с шести до десяти к концу текущего года. Об этом рассказал мэр города Эдуард Соснин, который принял участие в выездной проверке существующих точек.

«Все пункты обеспечены необходимыми информационными материалами, для волонтеров созданы комфортные условия для работы с заявителями. Поручил увеличить количество таких пунктов к концу года до 10», — написал Эдуард Соснин в своем telegram-канале.

В прикамской столице создана информационная сеть для удобства будущих бойцов Вооруженных сил РФ. В городе работают стационарные павильоны и автобус, где можно узнать всю информацию о службе в армии. Соснин активно агитирует пермяков идти служить контрактниками. Реклама военной службы была размещена в его аккаунте в Telegram.

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В Перми количество пунктов отбора населения на военную службу по контракту вырастет с шести до десяти к концу текущего года. Об этом рассказал мэр города Эдуард Соснин, который принял участие в выездной проверке существующих точек. «Все пункты обеспечены необходимыми информационными материалами, для волонтеров созданы комфортные условия для работы с заявителями. Поручил увеличить количество таких пунктов к концу года до 10», — написал Эдуард Соснин в своем telegram-канале. В прикамской столице создана информационная сеть для удобства будущих бойцов Вооруженных сил РФ. В городе работают стационарные павильоны и автобус, где можно узнать всю информацию о службе в армии. Соснин активно агитирует пермяков идти служить контрактниками. Реклама военной службы была размещена в его аккаунте в Telegram.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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