В Перми почти вдвое увеличат число пунктов набора контрактников

В Перми количество пунктов отбора населения на военную службу по контракту вырастет с шести до десяти к концу текущего года. Об этом рассказал мэр города Эдуард Соснин, который принял участие в выездной проверке существующих точек.
«Все пункты обеспечены необходимыми информационными материалами, для волонтеров созданы комфортные условия для работы с заявителями. Поручил увеличить количество таких пунктов к концу года до 10», — написал Эдуард Соснин в своем telegram-канале.
В прикамской столице создана информационная сеть для удобства будущих бойцов Вооруженных сил РФ. В городе работают стационарные павильоны и автобус, где можно узнать всю информацию о службе в армии. Соснин активно агитирует пермяков идти служить контрактниками. Реклама военной службы была размещена в его аккаунте в Telegram.
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