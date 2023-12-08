В Перми почти вдвое увеличат число пунктов набора контрактников

В Перми число пунктов отбора контрактников возрастет до 10 к концу 2023 года

09 декабря 2023 в 09:56 Размер текста - 17 +

На пунктах отбора желающим рассказывают об условиях службы по контракту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми количество пунктов отбора населения на военную службу по контракту вырастет с шести до десяти к концу текущего года. Об этом рассказал мэр города Эдуард Соснин, который принял участие в выездной проверке существующих точек. «Все пункты обеспечены необходимыми информационными материалами, для волонтеров созданы комфортные условия для работы с заявителями. Поручил увеличить количество таких пунктов к концу года до 10», — написал Эдуард Соснин в своем telegram-канале. В прикамской столице создана информационная сеть для удобства будущих бойцов Вооруженных сил РФ. В городе работают стационарные павильоны и автобус, где можно узнать всю информацию о службе в армии. Соснин активно агитирует пермяков идти служить контрактниками. Реклама военной службы была размещена в его аккаунте в Telegram.

В Перми количество пунктов отбора населения на военную службу по контракту вырастет с шести до десяти к концу текущего года. Об этом рассказал мэр города Эдуард Соснин, который принял участие в выездной проверке существующих точек. «Все пункты обеспечены необходимыми информационными материалами, для волонтеров созданы комфортные условия для работы с заявителями. Поручил увеличить количество таких пунктов к концу года до 10», — написал Эдуард Соснин в своем telegram-канале. В прикамской столице создана информационная сеть для удобства будущих бойцов Вооруженных сил РФ. В городе работают стационарные павильоны и автобус, где можно узнать всю информацию о службе в армии. Соснин активно агитирует пермяков идти служить контрактниками. Реклама военной службы была размещена в его аккаунте в Telegram.