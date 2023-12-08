Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти детей при пожаре в Челябинске

09 декабря 2023 в 11:08 Размер текста - 17 +

Уголовное дело возбуждено по статье причинение смерти по неосторожности Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту гибели в ночь на 9 декабря двоих детей на пожаре в СНТ «Аэропорт-2». Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управление Следственного комитета России (СУ СКР). «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты СК России, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, назначены судебные экспертизы», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Пожар в частном доме в СНТ «Аэропорт-2» в пригороде Челябинска произошел в ночь на 9 декабря. По предварительной версии, причиной стало короткое замыкание обогревающего прибора. Из-за пожара обрушилась крыша дома. Погибли четырехлетняя девочка и ее двухлетний брат. Родители и восьмилетний ребенок с ожогами доставлены в больницу. МЧС России по Челябинской области выступило с экстренным предупреждением. Спасатели напомнили, что в морозы риск стать погорельцем и даже погибнуть значительно выше. Важно соблюдать правила пожарной безопасности и установить автономные пожарные извещатели.

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту гибели в ночь на 9 декабря двоих детей на пожаре в СНТ «Аэропорт-2». Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управление Следственного комитета России (СУ СКР). «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты СК России, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, назначены судебные экспертизы», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Пожар в частном доме в СНТ «Аэропорт-2» в пригороде Челябинска произошел в ночь на 9 декабря. По предварительной версии, причиной стало короткое замыкание обогревающего прибора. Из-за пожара обрушилась крыша дома. Погибли четырехлетняя девочка и ее двухлетний брат. Родители и восьмилетний ребенок с ожогами доставлены в больницу. МЧС России по Челябинской области выступило с экстренным предупреждением. Спасатели напомнили, что в морозы риск стать погорельцем и даже погибнуть значительно выше. Важно соблюдать правила пожарной безопасности и установить автономные пожарные извещатели.