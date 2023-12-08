Уволенный из-за скандала из «Лукойла» пермский депутат нашел работу в «Ростелекоме»

Депутат Инюткин будет отвечать за связи с общественностью в УрФО в «Ростелекоме»

09 декабря 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Алексей Инюткин сменил место работы, передает источник Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Депутат заксобрания Пермского края Алексей Инюткин, получивший широкую известность после семейного скандала, займет руководящий пост в «Ростелекоме». По словам источника URA.RU в политэлите региона, в его зону ответственности будет входить связь с общественностью в Уральском федерального округе (УрФО). «Депутат Инюткин возглавит связь с общественностью в „Ростелекоме“. Он будет отвечать за УрФО», — пояснил источник. При этом конкретная должность названа не была. Сам Инюткин от комментариев по поводу нового назначения воздержался, пообещав ответить на вопросы корреспондента URA.RU позднее. Редакционный запрос направлен в «Ростелеком». На момент публикации ответ получен не был. Инюткин занимал пост замдиректора по PR в «ЛУКОЙЛ-Пермь». Из-за семейного скандала он покинул занимаемую должность, получив ставку в краевом парламенте. Супруга депутата публично обвинила мужа в неверности и подала на развод.

Депутат заксобрания Пермского края Алексей Инюткин, получивший широкую известность после семейного скандала, займет руководящий пост в «Ростелекоме». По словам источника URA.RU в политэлите региона, в его зону ответственности будет входить связь с общественностью в Уральском федерального округе (УрФО). «Депутат Инюткин возглавит связь с общественностью в „Ростелекоме“. Он будет отвечать за УрФО», — пояснил источник. При этом конкретная должность названа не была. Сам Инюткин от комментариев по поводу нового назначения воздержался, пообещав ответить на вопросы корреспондента URA.RU позднее. Редакционный запрос направлен в «Ростелеком». На момент публикации ответ получен не был. Инюткин занимал пост замдиректора по PR в «ЛУКОЙЛ-Пермь». Из-за семейного скандала он покинул занимаемую должность, получив ставку в краевом парламенте. Супруга депутата публично обвинила мужа в неверности и подала на развод.