В Кургане провели торжественную церемонию с возложением цветов к Вечному огню на Аллее Славы. На ней присутствовали губернатор Курганской области Вадим Шумкова, мэр города Елена Ситникова, статусные чиновники и представители общественных и ветеранских организаций, передает пресс-служба правительства региона.
«В День героев Отечества Вадим Шумков в память о погибших земляках возложил цветы к Вечному огню на Аллее Славы в Кургане. В церемонии также приняли участие заместители главы региона, мэр города, руководители региональных органов власти и федеральных ведомств, представители общественных и ветеранских организаций», — указано в ведомственном telegram-канале.
Ранее Шумков поздравил жителей региона с Днем героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря. В своем обращении он сделал акцент на равенстве солдат и генералов.
Торжественная церемония прошла в Кургане на Аллее Славы
Фото: telegram-канал правительства Курганской области, https://t.me/kurganskayaobl/21542
Память погибших защитников Родины почтили минутой молчания
Фото: telegram-канал правительства Курганской области, https://t.me/kurganskayaobl/21542
День героев Отечества отмечается в России повсеместно
Фото: telegram-канал правительства Курганской области, https://t.me/kurganskayaobl/21542
В Кургане провели торжественную церемонию с возложением цветов к Вечному огню на Аллее Славы. На ней присутствовали губернатор Курганской области Вадим Шумкова, мэр города Елена Ситникова, статусные чиновники и представители общественных и ветеранских организаций, передает пресс-служба правительства региона. «В День героев Отечества Вадим Шумков в память о погибших земляках возложил цветы к Вечному огню на Аллее Славы в Кургане. В церемонии также приняли участие заместители главы региона, мэр города, руководители региональных органов власти и федеральных ведомств, представители общественных и ветеранских организаций», — указано в ведомственном telegram-канале. Ранее Шумков поздравил жителей региона с Днем героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря. В своем обращении он сделал акцент на равенстве солдат и генералов.