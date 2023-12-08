08 декабря 2023

Курганские VIP возложил цветы к Вечному огню на Аллее Славы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Свеча памяти. Курган, свеча памяти, вечный огонь
В Кургане почтили память павших героев Фото:

В Кургане провели торжественную церемонию с возложением цветов к Вечному огню на Аллее Славы. На ней присутствовали губернатор Курганской области Вадим Шумкова, мэр города Елена Ситникова, статусные чиновники и представители общественных и ветеранских организаций, передает пресс-служба правительства региона.

«В День героев Отечества Вадим Шумков в память о погибших земляках возложил цветы к Вечному огню на Аллее Славы в Кургане. В церемонии также приняли участие заместители главы региона, мэр города, руководители региональных органов власти и федеральных ведомств, представители общественных и ветеранских организаций», — указано в ведомственном telegram-канале.

Ранее Шумков поздравил жителей региона с Днем героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря. В своем обращении он сделал акцент на равенстве солдат и генералов.

Торжественная церемония прошла в Кургане на Аллее Славы
Торжественная церемония прошла в Кургане на Аллее Славы
Фото:
Память погибших защитников Родины почтили минутой молчания
Память погибших защитников Родины почтили минутой молчания
Фото:
День героев Отечества отмечается в России повсеместно
День героев Отечества отмечается в России повсеместно
Фото:

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В Кургане провели торжественную церемонию с возложением цветов к Вечному огню на Аллее Славы. На ней присутствовали губернатор Курганской области Вадим Шумкова, мэр города Елена Ситникова, статусные чиновники и представители общественных и ветеранских организаций, передает пресс-служба правительства региона. «В День героев Отечества Вадим Шумков в память о погибших земляках возложил цветы к Вечному огню на Аллее Славы в Кургане. В церемонии также приняли участие заместители главы региона, мэр города, руководители региональных органов власти и федеральных ведомств, представители общественных и ветеранских организаций», — указано в ведомственном telegram-канале. Ранее Шумков поздравил жителей региона с Днем героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря. В своем обращении он сделал акцент на равенстве солдат и генералов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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