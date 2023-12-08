Курганские VIP возложил цветы к Вечному огню на Аллее Славы. Фото

09 декабря 2023 в 16:54 Размер текста - 17 +

В Кургане почтили память павших героев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане провели торжественную церемонию с возложением цветов к Вечному огню на Аллее Славы. На ней присутствовали губернатор Курганской области Вадим Шумкова, мэр города Елена Ситникова, статусные чиновники и представители общественных и ветеранских организаций, передает пресс-служба правительства региона. «В День героев Отечества Вадим Шумков в память о погибших земляках возложил цветы к Вечному огню на Аллее Славы в Кургане. В церемонии также приняли участие заместители главы региона, мэр города, руководители региональных органов власти и федеральных ведомств, представители общественных и ветеранских организаций», — указано в ведомственном telegram-канале. Ранее Шумков поздравил жителей региона с Днем героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря. В своем обращении он сделал акцент на равенстве солдат и генералов. Торжественная церемония прошла в Кургане на Аллее Славы Фото: telegram-канал правительства Курганской области, https://t.me/kurganskayaobl/21542 Память погибших защитников Родины почтили минутой молчания Фото: telegram-канал правительства Курганской области, https://t.me/kurganskayaobl/21542 День героев Отечества отмечается в России повсеместно Фото: telegram-канал правительства Курганской области, https://t.me/kurganskayaobl/21542

В Кургане провели торжественную церемонию с возложением цветов к Вечному огню на Аллее Славы. На ней присутствовали губернатор Курганской области Вадим Шумкова, мэр города Елена Ситникова, статусные чиновники и представители общественных и ветеранских организаций, передает пресс-служба правительства региона. «В День героев Отечества Вадим Шумков в память о погибших земляках возложил цветы к Вечному огню на Аллее Славы в Кургане. В церемонии также приняли участие заместители главы региона, мэр города, руководители региональных органов власти и федеральных ведомств, представители общественных и ветеранских организаций», — указано в ведомственном telegram-канале. Ранее Шумков поздравил жителей региона с Днем героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря. В своем обращении он сделал акцент на равенстве солдат и генералов.