Михалков назвал «говном» сторонников запрета сериала «Слово Пацана»

09 декабря 2023 в 21:46 Размер текста - 17 +

«Слово Пацана» стал таким обсуждаемым из-за его актуальности, заявил Михалков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Запрещать сериал «Слово Пацана. Кровь на асфальте» очень глупо. Все, кто боится, что сериал отрицательно повлияет на их ребенка, являются плохими родителями. Такое заявление сделал председатель Союза кинематографистов РФ, режиссер Никита Михалков. «Это очень мощная картина, это правда. И если ваши дети, посмотрев на это, станут такими [как антагонисты], значит вы — говно-родители. А то что показывают, что было [на самом деле], то людям надо понимать и объяснять — вот что было, чего не должно быть», — заявил Никита Михалков, передает ТАСС. Режиссер подчеркнул, что запрет сериала в России стал бы огромной глупостью. Также он отметил, что Жора Крыжовников талантливый режиссер. По его словам, сериал вызывает столько обсуждений, потому что в нем поднимаются важные и актуальные проблемы. «Я говорю все время и повторяю: нужно научиться говорить правду и слушать правду», — резюмировал он. Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» оказался в центре внимания россиян в ноябре 2023 года. Многим он понравился, однако появились и те, кто стал выступать за запрет сериала. Из-за популярности сериала начали бить тревогу в некоторых родительских сообществах, ведь картина якобы романтизирует бандитизм. В пермском ЦУМе молодые люди подрались из-за того, что один назвал другого «чушпаном» (этим словом обозначают молодых людей, которые не придерживаются «пацанских понятий»). Однако нельзя утверждать, что подобные конфликты происходят непосредственно из-за влияния сериала. 9 декабря Роскомнадзор поставил точку в вопросе запрета сериала. Ведомство провело проверку и не выявило нарушений закона и пропаганды бандитизма, тем самым завершив споры общества. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запрещать сериал «Слово Пацана. Кровь на асфальте» очень глупо. Все, кто боится, что сериал отрицательно повлияет на их ребенка, являются плохими родителями. Такое заявление сделал председатель Союза кинематографистов РФ, режиссер Никита Михалков. «Это очень мощная картина, это правда. И если ваши дети, посмотрев на это, станут такими [как антагонисты], значит вы — говно-родители. А то что показывают, что было [на самом деле], то людям надо понимать и объяснять — вот что было, чего не должно быть», — заявил Никита Михалков, передает ТАСС. Режиссер подчеркнул, что запрет сериала в России стал бы огромной глупостью. Также он отметил, что Жора Крыжовников талантливый режиссер. По его словам, сериал вызывает столько обсуждений, потому что в нем поднимаются важные и актуальные проблемы. «Я говорю все время и повторяю: нужно научиться говорить правду и слушать правду», — резюмировал он. Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» оказался в центре внимания россиян в ноябре 2023 года. Многим он понравился, однако появились и те, кто стал выступать за запрет сериала. Из-за популярности сериала начали бить тревогу в некоторых родительских сообществах, ведь картина якобы романтизирует бандитизм. В пермском ЦУМе молодые люди подрались из-за того, что один назвал другого «чушпаном» (этим словом обозначают молодых людей, которые не придерживаются «пацанских понятий»). Однако нельзя утверждать, что подобные конфликты происходят непосредственно из-за влияния сериала. 9 декабря Роскомнадзор поставил точку в вопросе запрета сериала. Ведомство провело проверку и не выявило нарушений закона и пропаганды бандитизма, тем самым завершив споры общества.