08 декабря 2023

В Челябинске остановили прорыв трубы, залившей улицы и парковки города. Видео

Вице-мэр Челябинска Астахов заявил о ликвидации аварии на магистральном водоводе
© Служба новостей «URA.RU»
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Порыв водопровода. Шумиха, коммунальная авария, зима, лед, затопленная улица, знак проезд запрещен, канализационный колодец, замерзшая вода
К ремонту водовода аварийная бригада приступила утром 10 декабря Фото:

На северо-западе Челябинска полностью остановили излив воды в прорванном водопроводе, который был поврежден 9 декабря в одном из микрорайонов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

«На северо-западе Челябинска полностью прекращен излив из водовода на улице 40 лет Победы», — говорится в сообщении telegram-канала администрации города Челябинска. Без воды остаются 6 многоквартирных домов: 9, 13, 13а по ул. 250-летия Челябинска, 36а, 38, 38а по ул. 40 лет Победы. Для населения организован подвоз воды, водоматы будут работать бесплатно.

По словам вице-мэра Александра Астахова, аварийная бригада обнаружила повреждение пластикового магистрального водовода. К ремонту участка приступят утром 10 декабря.

9 декабря в Челябинске в микрорайоне на пересечении улиц 40 лет Победы и 250 лет Челябинску прорвало магистральный водовод. Во дворах подтопило парковки, проезжие части и тротуары. В течение дня коммунальные службы города устраняли последствия аварии. Дорожники убирали образовавшийся лед на дорогах, в это время ГИБДД закрывало движение транспорта.

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На северо-западе Челябинска полностью остановили излив воды в прорванном водопроводе, который был поврежден 9 декабря в одном из микрорайонов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. «На северо-западе Челябинска полностью прекращен излив из водовода на улице 40 лет Победы», — говорится в сообщении telegram-канала администрации города Челябинска. Без воды остаются 6 многоквартирных домов: 9, 13, 13а по ул. 250-летия Челябинска, 36а, 38, 38а по ул. 40 лет Победы. Для населения организован подвоз воды, водоматы будут работать бесплатно. По словам вице-мэра Александра Астахова, аварийная бригада обнаружила повреждение пластикового магистрального водовода. К ремонту участка приступят утром 10 декабря. 9 декабря в Челябинске в микрорайоне на пересечении улиц 40 лет Победы и 250 лет Челябинску прорвало магистральный водовод. Во дворах подтопило парковки, проезжие части и тротуары. В течение дня коммунальные службы города устраняли последствия аварии. Дорожники убирали образовавшийся лед на дорогах, в это время ГИБДД закрывало движение транспорта.
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