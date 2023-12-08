На северо-западе Челябинска полностью остановили излив воды в прорванном водопроводе, который был поврежден 9 декабря в одном из микрорайонов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
«На северо-западе Челябинска полностью прекращен излив из водовода на улице 40 лет Победы», — говорится в сообщении telegram-канала администрации города Челябинска. Без воды остаются 6 многоквартирных домов: 9, 13, 13а по ул. 250-летия Челябинска, 36а, 38, 38а по ул. 40 лет Победы. Для населения организован подвоз воды, водоматы будут работать бесплатно.
По словам вице-мэра Александра Астахова, аварийная бригада обнаружила повреждение пластикового магистрального водовода. К ремонту участка приступят утром 10 декабря.
9 декабря в Челябинске в микрорайоне на пересечении улиц 40 лет Победы и 250 лет Челябинску прорвало магистральный водовод. Во дворах подтопило парковки, проезжие части и тротуары. В течение дня коммунальные службы города устраняли последствия аварии. Дорожники убирали образовавшийся лед на дорогах, в это время ГИБДД закрывало движение транспорта.
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