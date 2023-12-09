Власти ЯНАО в день рождения региона запустили розыгрыш фирменных футболок ямальских компаний. Об этом сообщила 10 декабря пресс-служба администрации региона.
«Условия простые: подписаться на „ЯМАЛ. Официально“ и „Живем на Севере“, поделиться постом с другом, нажать кнопку „Хочу футболку“, а потом дождаться 20 декабря, когда бот случайным образом определит имена трех везунчиков. Порядок победителей такой: первое имя — футболка „Курорты Карского моря“, второе — футболка „ГАЗ“, третье — футболка „YAMAL“. Приз отправим за наш счет по Ямалу», — написала администрация в telegram-канале.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил 10 декабря ямальцев с днем рождения региона. В своем обращение он подчеркнул, что в недрах Ямала скрыты энергия и тепло, которые согревают миллионы россиян.
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